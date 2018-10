Maker Faire alla Fiera di Roma innovazione | divertimento e robot

Torna alla Fiera di Roma la Maker Faire - innovare divertendo : Roma,, askanews, - Innovazione e divertimento, robot, intelligenza artificiale, economia circolare, educazione e molto altro ancora. Torna alla Fiera di Roma la Maker Faire, la manifestazione che mette a contatto il grade pubblico con sviluppatori e inventori, i Maker.Giunta alla ...

Alla Maker Faire Rome c'è il ristorante circolare : Roma, 12 ott. (AdnKronos) - Un ristorante circolare all'interno della Maker Faire di Roma. Una grande 'tavolata' dove un gesto quotidiano, come il corretto conferimento del rifiuto alimentare, diventa uno strumento per ridurre gli sprechi e generare nuove risorse. Quest’anno la collaborazione di Eni

L’economia circolare è la protagonista della Maker Faire 2018 con Eni : “È il business del futuro” : Torna la Maker Faire Rome – The European Edition, la manifestazione dedicata alla creatività, l'innovazione e le nuove tecnologie in programma alla Fiera di Roma dal 12 al 14 ottobre 2018. Tra i temi principali l'economica circolare, a cui è dedicato uno degli stand più grandi dell'evento, quello di Eni: "Ridurre le emissioni globali di gas serra a partire dai piccoli gesti quotidiani".Continua a leggere

Aurigemma : disastro Raggi anche per appunamento Maker Faire : Roma – “Da oggi, fino a domenica, alla Fiera di Roma e’ in programma Maker Faire, un evento di grandissima importanza per quanto riguarda l’innovazione. La Fiera e’ l’unico polo fieristico della Capitale, e anche in questo caso l’amministrazione Raggi non e’ stata in grado di organizzare un sistema di viabilita’ efficiente per poter garantire un facile accesso per il trasporto pubblico di ...

Roma : sguardo al futuro con Maker Faire - si costruisce normalità di domani : Roma – Roma guarda al futuro. Da oggi fino al 14 ottobre, l’innovazione arriva alla Nuova Fiera della Capitale con Maker Faire – The European Edition, manifestazione promossa dalla Camera di commercio di Roma e organizzata dalla sua azienda speciale Innova Camera. “Nella prima edizione, un mare di giovani- ha ricordato Daniele Tagliavanti, presidente della Camera di Commercio- Capivo che si stava facendo il primo passo ...

Al via Maker Faire " The European Edition 4.0 : Prende il via oggi alla Fiera di Roma Maker Faire Rome " The European Edition 4.0 , l'evento promosso dalla Camera di Commercio capitolina e organizzato dalla sua Azienda Speciale Innova Camera che ...

Maker Faire 2018 - il sindaco Raggi : «Orgogliosa di ospitare questa fiera a Roma» : ... l'economia circolare è quello su cui la sindaca Raggi pone maggiormente l'attenzione: 'Ci consentirà di ribaltare il concetto di economia come l'abbiamo conosciuto - prosegue Raggi - è ...

Maker Faire di Roma : apre i battenti l'edizione dei "pionieri" : Sul palco saliranno pionieri di due generazioni, figure che hanno fatto la storia dei viaggi spaziali e della robotica, dell'intelligenza artificiale e dell'economia circolare; ma si parlerà anche ...

Al via Maker Faire 2018 - il futuro diventa a portata di mano : Alla Fiera di Roma da oggi e fino al 14 la fiera degli artigiani digitali: studenti ed esperti per scoprire le nuove frontiere dell'innovazione dai viaggi spaziali alla robotica per la salute umana, dal rapporto tra intelligenza artificiale e arte all'economia circolare

Chi sono i pionieri di domani. La diretta dalla Maker Faire di Roma : Groundbreakers, ovvero pionieri, apripista: coloro che lavorano nel presente per costruire la normalità di domani. sono loro i protagonisti dell’Opening Event della Maker Faire Rome - The European Edition, che nel corso di 6 edizioni è diventata la seconda Maker Faire più importante al mondo seconda solo a Bay Area e seguita da quella di New York. ...

'Pionieri del futuro' - apre Maker Faire Rome : Si parla di viaggi spaziali, robotica per la salute umana, intelligenza artificiale e arte, economia circolare, nuove frontiere dell'industria e mondo Maker. Sul palco due generazioni di pionieri, ...

Maker Faire Rome : i pionieri del futuro. SEGUI LA DIRETTA IN LIVE STREAMING : Tra i temi i viaggi spaziali, la robotica per la salute umana, l'intelligenza artificiale e l'arte, l'economia circolare, le nuove frontiere dell'industria e del mondo Maker. Sul palco due ...

Maker Faire Rome - evento di apertura : la diretta video : Si parlerà di viaggi spaziali, di robotica per la salute umana, di intelligenza artificiale ed arte, di economia circolare, di nuove frontiere dell'industria e del mondo Maker. Sul palco due ...

Maker Faire - a Roma i pionieri che stanno disegnando il futuro : La diretta streaming dell'edizione 2018 della Maker Faire Rome - The European Edition dedicata ai groundbreakers...