Ecco chi può salvarsi dai tagli sulla pensione : I tagli sugli assegni delle pensioni alte ormai sono alle porte. Di fatto il governo, sponda Cinque Stelle, di fatto accelera e molto probabilmente già nelle prossime settimane il testo per le sforbiciate agli assegni potrebbe essere inserito nel decreto fiscale che l'esecutivo sta preparando. Ma su questo fronte c'è una sostanziale novità: spuntano infatti alcune deroghe che possono mettere al riparo dal taglio del rateo migliaia di pensionati. ...

Ma chi si può permettere davvero di pagare il conto del ristorante in follower di Instagram : Lunedì 15 ottobre, in via Lazzaro Papi a Milano, in zona Porta Romana, aprirà il ristorante che molti media hanno annunciato essere il primo al mondo in cui sarà possibile pagare il conto in follower. Si tratta del sesto locale della catena This is not a sushi bar, nata nel 2007, prima realtà a portare il sushi delivery nel capoluogo meneghino. La trovata, c’è da ammetterlo, ha centrato nel segno, almeno da un punto di vista comunicativo, ...

Turchia ha audio e video sull'uccisione di Jamal Khashoggi : "Si può sentire la sua voce mentre lo torturano" : Il Governo turco ha riferito a funzionari statunitensi di essere in possesso di registrazioni audio e video che provano che Jamal Khashoggi è stato ucciso all'interno del Consolato saudita a Istanbul. Lo scrive il Washington Post citando funzionari Usa e turchi.In particolare, un audio confermerebbe i particolari più raccapriccianti emersi in questi giorni: "Si può sentire la sua voce, si può sentire come è ...

Nuova retina per ciechi/ Si può tornare a vedere? Un chip piccolissimo permetterà il miracolo : I ciechi potranno tornare a vedere? Una Nuova retina artificiale potrebbe fare un miracolo, costruita con un chip piccolissimo regala una speranza a chi è afflitto dalla terribile patologia.(Pubblicato il Thu, 11 Oct 2018 23:11:00 GMT)

Roberto Fico : "Una morte come quella di Cucchi non può avvenire in un Paese civile - si faccia chiarezza" : "Oggi più che mai emerge l'esigenza non più rinviabile di fare luce sulla morte di Stefano Cucchi. Una morte che non può avvenire in un Paese civile". Con queste parole il presidente della Camera, Roberto Fico, ha commentato su Twitter la svolta sul caso della morte di Stefano Cucchi. Durante un'udienza, infatti, Francesco Tedesco, uno dei carabinieri imputati per la morte del giovane romano, ha accusato due colleghi - ...

Genoa - Perinetti si schiera con il presidente : “Juric può valorizzare la squadra” : Il giorno dopo le pesanti dichiarazioni di Preziosi su Ballardini, il dg del Genoa Giorgio Perinetti è tornato sulla scelta di riaffidare la panchina rossoblu a Juric: “Il presidente si è espresso in maniera molto esplicita sui motivi della decisione, e sulla scelta di affidarsi a Juric che conosce bene ambiente e giocatori, un allenatore propositivo che può dare un’identità più marcata: siamo abituati a giudicare solo in base ...

Volley - SuperLega 2018-2019 : tutte le outsider - da Milano a Siena. chi può impensierire le corazzate? : Perugia, Civitanova, Modena e Trento sono le quattro grandi favorite per la conquista dello scudetto attualmente detenuto dai Block Devils ma la SuperLega 2018-2019 potrà contare anche su diverse outsider, il massimo campionato italiano di Volley maschile ci regalerà grandi sorprese e lo spettacolo non mancherà mai visto che ci sono diverse formazioni che possono togliersi delle soddisfazioni importanti. Chi può contrastare le magnifiche quattro ...

Roma - da Pastore a Schick : la sosta può aiutare gli scontenti : Sono 6 i giocatori che hanno raccolto un minutaggio scadente: oltre al Flaco e al ceco spiccano Cristante e i giovani finora molto deludenti

TURchiA - NYT : “GIORNALISTA KHASHOGGI UCCISO CON MOTOSEGA”/ Un video può incastrare l’Arabia Saudita : Scomparsa Jamal KHASHOGGI a Istanbul: Arabia Saudita, "TURCHIA ispezioni il Consolato, nulla da nascondere". Ultime notizie, NYT "fatto a pezzi come in Pulp Fiction"(Pubblicato il Wed, 10 Oct 2018 16:15:00 GMT)

Decreto Genova - Cantone : “C’è una lacuna nel testo. E’ rischioso : la mafia può infiltrarsi” : Nel Decreto Genova è prevista “la deroga a tutte le norme extrapenali comporta anche la deroga al Codice antimafia e alla relativa disciplina sulle interdittive”. Lo ha rilevato il presidente dell’Anac Raffaele Cantone in audizione alla Camera, segnalando una “lacuna” del testo. “Non ritengo – ha detto Cantone – di dover sottolineare i rischi insiti in tale omissione, soprattutto perché vi sono molte ...

Allarme Fmi : 'Rischio Italia può contagiare bond sovrani europei' : ...c'è un rischio di riaccensione in Italia del legame titoli di Stato-banche per effetto dei titoli di Stato in portafoglio delle banche Italiane e per effetto della loro esposizione all'economia ...

REDDITO DI CITTADINANZA NON ANDRÀ A chi VIVE CON I GENITORI/ Ultime notizie M5S : "Può sconfiggere la mafia" : REDDITO di CITTADINANZA, le Ultime notizie e i dubbi: a Bari 4 su 10 rinunciano al simile "bonus dignità". Misura a rischio per chi VIVE ancora in casa con i GENITORI(Pubblicato il Tue, 09 Oct 2018 20:45:00 GMT)

Di Maria-Juventus - si può fare : richiesta d’ingaggio molto alta - ma il club bianconero ha l’asso nella manica : L’argentino si interroga sul proprio futuro, Mendes temporeggia con il Psg e intanto manda segnali alla Juventus Un contratto che scade il prossimo giugno, un proposta di rinnovo sul tavolo e tanta cautela per decidere il proprio futuro imminente. Angel Di Maria si interroga sul da farsi, indeciso se restare in Francia oppure intraprendere una nuova avventura professionale. LaPresse/Fabio Ferrari Interessata al ‘Fideo’ ...

Saldi : Ascom Padova - revoca licenza a chi li fa in anticipo? Si può fare : Padova, 8 ott. (AdnKronos) - “Togliere la licenza a chi fa i Saldi in anticipo? Non è un’idea peregrina!”. Il presidente dell’Ascom Confcommercio di Padova, Patrizio Bertin, pone dei paletti ma, in linea di principio, non è contrario alla proposta lanciata dall'Associazione 'Roma Produttiva'. “Il pr