Juncker : Italia non rispetta la parola data Ira M5S : «Indegno - alimenta tensioni» : Le critiche del capo dipartimento del Fondo monetario internazionale. Il presidente della Bce, Mario Draghi, aggiunge: «Paesi indebitati seguano Patto stabilità». E arriva il nuovo attacco dal presidente della Commissione Ue, il lussemburghese Juncker

M5S - Juncker non conosce democrazia : Per realizzarlo, abbiamo bisogno di abbandonare l'austerità e dare forza a un'economia che ereditiamo in pessime condizioni". Lo dichiarano i deputati M5S della commissione Bilancio. "Il M5S - ...