Lungo la Via Francigena della Sicilia | un percorso nella storia

Onu : Conferenza sullo sviluppo dell'economia verde nelle città Lungo "Una Cintura - una via" : Il 9 ottobre si è aperta a Vienna la 3° Conferenza sullo sviluppo dell'economia verde nelle città lungo "Una Cintura, una via" tenuta dall'Organizzazione delle Nazioni Unite per lo sviluppo industriale , UNIDO, . I partecipanti si sono concentrati sulla win-win ...

Migrante della frutta investito Lungo "via dei boschi" - tra Saluzzo e Revello : Verrà trasportato al Dipartimento di emergenza ed accettazione dell'ospedale Santissima Annunziata di Savigliano il Migrante della frutta investito da un camioncino, poco fa, lungo la "via dei boschi",...

Maltempo Calabria : fango e allagamenti Lungo le strade - la situazione viabilità : Anas rende noto che lungo la strada statale 106 ‘Jonica’ il traffico è rallentato a causa della presenza di fango sulla sede stradale e allagamenti in tratti saltuari da Cutro a Isola Capo di Rizzuto, dal km 216,000 al km 295,180 in provincia di Crotone. In via precauzionale, a causa della piena del fiume Neto, lungo la 106 ‘Jonica’ è stata disposta la chiusura al traffico dal km 259,757 al km 259,983 a Crotone. La ...

In viaggio Lungo la Narcoamerica : I giornalisti messicani Alejandra Sánchez Inzunza e José Luis Pardo hanno girato l’America Latina in auto e scoperto che c’era un filo conduttore: la coca. Leggi

Viaggio verso l'Area 51 Lungo la Route 375 - l'Extraterrestrial Highway : Per molti anni, l'Area 51 ha accolto visitatori provenienti da tutto il mondo, incuriositi dalla possibilità di incontrare degli Ufo o degli alieni , poiché si pensa che il governo USA nasconda ...

Cervelli in fuga Lungo la Via della Seta - destinazione Cina : E queste culture erano parte integrante e necessaria di un sistema economico che ha forgiato il mondo antico in tutta l'Eurasia. E' questo il modello, l'imprinting, anche dei programmi attuali della ...

Pioggia di multe sul Lungomare : pugno duro in viale Regina Margherita : BRINDISI - Sabato sera in barba ai divieti di sosta. E Pioggia di multe per gli automobilisti indisciplinati: gli agenti della polizia locale non hanno perdonato chi ha parcheggiato in viale Regina ...

Soldi della Lega - accordo con i pm : via 600mila euro l’anno Un caso Lungo 10 anni : le tappe : accordo raggiunto per un prelievo graduale dei fondi dopo il sì alla confisca di 49 milioni. I Legali del Carroccio presentano ricorso in Cassazione contro il sequestro

Davide Cervia - nuovo processo a dicembre/ Il mistero Lungo 28 anni del militare scomparso : Davide Cervia, ufficiale della Marina militare italiana massimo esperto di guerra elettronica venne rapito nel 1990 e di lui non si è più saputo nulla. Riaperto il processo(Pubblicato il Thu, 13 Sep 2018 17:11:00 GMT)

Scontro Lungo il viale per lo stadio : colpita anche un'auto in sosta. Paura per i clienti di un fast-food - : Fine serata condito da tanta Paura a Lecce dove poco dopo la mezzanotte si è registrato un incidente che ha coinvolto tre autovetture. Teatro dell'accaduto è stato viale Giovanni Paolo II, il viale, ...

“Il bio non è una bufala perchè fa bene - è giusto e fa risparmiare” : tra integralisti e detrattori - un Lungo viaggio sul biologico italiano : Oggi quasi tutto può essere bio: dalla cosmesi al turismo, dall’odontoiatria all’edilizia. Qualche decennio fa il biologico era una scelta per fricchettoni seguaci di qualche filosofia orientale. In seguito, è diventata una moda per radical chic. Poi il mondo si è ricordato che siamo ciò che mangiamo, si è reso conto che le risorse terrestri sono limitate, che nel nostro piatto ci finisce troppa chimica, e così il bio è parso una seria ...

Al via il Lungo week end della Festa dell'Uva di Masera : Si tratta di un duo italiano di dance elettronica famoso in tutto il mondo. Sabato 8 settembre alle 17 ci sarà l'esibizione di Inline alpine, lo sci alpino su rotelle da parte del Vco Skating Team ...

Monte Bianco : dal 2019 servirà un “permesso” per poter salire Lungo la via normale francese del Gouter : Per poter salire sul Monte Bianco, lungo la via normale francese del Gouter, sarà necessario un permesso a partire dal prossimo anno: sarà prevista una quota massima di 214 alpinisti al giorno, pari ai posti letto del rifugio del Gouter, dove la prenotazione continuerà a essere obbligatoria. Le misure sono state decise in occasione di una riunione tra il sindaco di Saint-Gervais (Francia), il prefetto dell’Alta Savoia e altri enti ...

Misterbianco - cadono calcinacci dal cavalcavia Graci Lungo la Statale 121 : Un crollo di calcinacci, probabilmente causato dalle radici di un albero, si è verificato sul cavalcavia Graci nella tangenziale di Misterbianco, che fa parte della strada Statale 121 Catania-Adrano. ...