Luigi Di Maio sulle RC Auto | basta a prezzi altissimi in alcune zone d’Italia | stop a

Vittorio Feltri : 'Perché Matteo Salvini è condannato a restare con Luigi Di Maio' : Salvini, che non è un micco, in pochi mesi ha raddoppiato i consensi grazie alla propria politica sulla immigrazione, che trova l'appoggio totale del popolo. Chi interpreta il pensiero e le angosce ...

Alitalia - Luigi Di Maio : 'Il rilancio è nel contratto di governo' : Lo ha affermato il vicepremier Luigi Di Maio su Facebook dopo il botta e il risposta con il ministro dell'Economia Giovanni Tria sulla partecipazione del Mef. "Tradire il contratto vorrebbe dire ...

Matteo Salvini e Luigi Di Maio : i sondaggi - le piazze e golpe finanziario. Il governo può cadere davvero : C'è un elemento di preoccupazione in più, per il governo, in questi giorni di caos-manovra in attesa dei giudizi che arriveranno dalla Commissione europea prima e dalle agenzie di rating poi. Riguarda ...

Sergio Mattarella - la lezione a Luigi Di Maio dopo la fesseria su Bankitalia : Sergio Mattarella sgancia un siluro contro i grillini. Il presidente della Repubblica, infatti, ha sottolineato come le autorità indipendenti prescindono dalle scelte politiche 'a garanzia di tutti'. ...

Matteo Salvini e Luigi Di Maio - retroscena di Augusto Minzolini : 'Sono dei kamikaze - lo sfogo di Giorgetti' : ... esprime il senso di stupore misto a terrore che i tradizionali attori della politica italiana , Forza Italia, Pd, ma anche il presidente Sergio Mattarella , provano di fronte allo schema o-la-va-o-...

Luigi Di Maio non è populista. Chi lo attacca non ha capito che il popolo merita ogni attenzione : Di Maio sbaglia i congiuntivi, Di Maio è demagogo, Di Maio è populista, Di Maio puzza. Tutti contro Di Maio, i giornaloni, reo di aver voluto la prima finanziaria attenta agli ultimi e non ai benestanti. Certo, qualche ingenuità l’ha commessa. Luigi Di Maio è giovane e ha tutto il tempo per imparare che certi errori vanno evitati: non si arringa la folla dai balconi, non si attaccano i giornali, eccetera, se non altro per non alimentare paragoni ...

I tweet sessisti e omofobi dell'amico di Luigi Di Maio piazzato nel suo staff al ministero : Il vicecapo dell'ufficio legislativo del Mise scelto dal leader dei 5 Stelle, con cui ha condiviso gli anni di università, percepirà 65mila euro l'anno. Ma sui suoi account social compaiono una serie di dichiarazioni vergognose Mignotte, ricchioni e galera per le trans: i tweet dell'amico di Di Maio piazzato al Mise"

Danilo Toninelli - troppe gaffe in tv e sui social : Luigi Di Maio gli affianca un tutor : La gaffe sul 'tunnel del Brennero' , che non esiste ancora, è solo la ciliegina sulla torta di quattro mesi alla guida del ministero delle Infrastrutture disseminati di figure di palta , per non dire ...

Manovra - Luigi Di Maio : “È un atto di coraggio che l’Italia aspetta da anni” : Il vicepresidente del Consiglio Luigi Di Maio, intervistato alla trasmissione radiofonica Radio Anchio, ha parlato della bocciatura della Nota di aggiornamento del Documento di Economia e Finanza: "Se si torna indietro si tradiscono gli italiani e io i miei concittadini non li abbandono" ha detto, aggiungendo poi che se a Bankitalia non piace la Manovra, "si può candidare". È stato toccato anche il tema del ponte Morandi di Genova: "Devo ...

Matteo Salvini e Luigi Di Maio temono i complotti : 'Lo spread? Colpa dei vecchi speculatori' : Oramai lo spread è sulla bocca di tutti e oggi, 8 ottobre, ha sfiorato i 317 punti base . 'Colpa della manovra finanziaria voluta dal governo gialloverde e bocciata dall'Ue' dicono tutti. Eppure ...

Golpe finanziario - Matteo Salvini e Luigi Di Maio lavorano a piano B : 'Dell'Europa mene frego' , Salvini, , 'lo spread non è una bella cosa ma noi non possiamo controllare i mercati' , Conte, e 'non c'è nessun piano B per cui è inutile che questi signori strillino' , Di ...

Luigi Di Maio - il disastro : perché tra un anno rischiamo una patrimoniale : ... riferendosi soprattutto al rapporto deficit/Pil, che non accettava fisso all'1,6% come avrebbe voluto il ministro dell'Economia, Giovanni Tria. Eppure il primo ad 'impiccarsi' al numeretto del ...

Manovra - Luigi Di Maio impazzito : a Bruxelles ci manda Roberto Fico : Il tutto per 'tenere buono' il fronte della politica europea, in attesa che anche mercati e borse si plachino e diano respiro. Per questo, ieri 8 ottobre il vicepremier Luigi Di Maio è volato a ...

Vittorio Feltri : 'Luigi Di Maio mollato persino da Travaglio - torni a vendere bibite al San Paolo' : Il direttore del Fatto Quotidiano , Marco Travaglio , ieri ha dedicato il fondo alle bischerate di Giggino Di Maio e non solo di questi. I programmi del Movimento 5 stelle infatti sono pregni di ...