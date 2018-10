Lucasfilm cede al lato oscuro | rimosso il remake amatoriale di Star Wars | Knights of the

eurogamer

(Di venerdì 12 ottobre 2018) Da un paio d'anni un team di sviluppatori amatoriali è impegnato nello sviluppo di Apeiron, uncompleto in Unreal Engin 4 del celebreof the Old Republic.Il progetto, attivo dal 2015, aveva attratto l'entusiasmo dei fan non solo perché avrebbe proposto l'amatissimo KOTOR in una veste grafica rinnovata grazie all'Unreal Engine, ma anche perché sarebbero state incluse nuove e innovative feature come quella che avrebbe reso possibile una maggiore personalizzazione della spada laser del protagonista.Purtroppo, il gioco è arrivato alle orecchie di, che ha inviato una lettera al leader del team Poem Studios, Taylor Trotter, invitandolo a sospendere immediatamente lo sviluppo. "Ho ricevuto una lettera da", svela Trotter su Twitter. "Ho esaurito le opzioni per mantenere a galla il progetto, sapevamo che questo giorno sarebbe potuto arrivare. Mi ...