Lotta alla contraffazione | la GDF mette KO la rete di approvvigionamento di prodotti

Volley femminile - Mondiali 2018 : Paola Egonu in testa alla classifica cannonieri! Sylla e Danesi in Lotta per attacco e muro - l’Italia vola : Paola Egonu è in testa alla classifica marcatori dei Mondiali 2018 di Volley femminile. L’Italia si risveglia così dopo la qualificazione alla Final Six e il sorteggio della terza fase che ci ha inserito nel girone con Giappone e Serbia (giocheremo lunedì 15 e martedì 16 ottobre). L’opposto della nostra Nazionale svetta al primo posto con 182 punti e ha ormai iniziato il duello finale con l’olandese Lonneke Sloetjes (174) per ...

ALLA FIERA OIL&NONOIL I DATI SULLA Lotta ALLE FRODI E ILLEGALITA' NEL SETTORE PETROLIFERO : -'5.300 interventi conclusi tra il 2017 e l'inizio del 2018, con oltre 18.400 tonnellate di prodotti sequestrati e 225mila tonnellate di consumo in frode di accise": questi alcuni DATI relativi al ...

CarLotta Mantovan - 'vivo alla giornata - l'amore della gente per Fabrizio mi aiuta ogni giorno' : Quasi sette mesi sono passati da quel maledetto 26 marzo, giorno in cui Fabrizio Frizzi ci ha lasciati. Un dolore immenso per Carlotta Mantovan, sua amata moglie che si è concessa un'intervista con Alfonso Signorini, da domani in edicola con l'ultimo numero di Chi, in cui provare a raccontare quanto accaduto in questo lasso di tempo, fatto di sofferenza e tanto amore. prosegui la letturaCarlotta Mantovan, 'vivo alla giornata, l'amore ...

Lotta alla plastica : come la scienza sta cercando di riparare ai disastri del XX secolo - tra funghi "Dr Jekyll e Mr Hyde" e barriere galleggianti : Quantità di plastica ingenti ormai sommergono gli ecosistemi del nostro pianeta, sopratutto quelli marini, e si stanno insinuando perfino nella catena alimentare. Questo problema, nato negli anni '50 ...

Cairo : «Lottare per il titolo? Il Toro fattura un quinto rispetto alla Juve» : Il presidente del Torino: «C'è una statistica che dice che gli scudetti vinti sono direttamente proporzionali a quanto spedi di ingaggi» L'articolo Cairo: «Lottare per il titolo? Il Toro fattura un quinto rispetto alla Juve» è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Napoli - Ancelotti : "Possiamo Lottare fino alla fine con la Juve" : "Non era una partita facile - ammette ai microfoni di Sky Sport -. Abbiamo sbagliato qualche occasione da gol, ma penso che possiamo lottare fino alla fine con la Juventus. Abbiamo avuto un inizio ...

"LA DIETA DEI PUPI SICILIANI" STASERA PROTAGONISTA IN OCCASIONE DI "BLUE SEA LAND" - ALLA PRESENZA DI DARIO CALTABELLotta : ... ALLA PRESENZA DI DARIO CALTABELLOTTA 6 ottobre 2018 La fortunata opera "La DIETA dei PUPI Siciliani" del medico estetico e specialista in Scienza dell'Alimentazione Fabrizio Melfa approda ALLA VII ...

GRIGLIA DI PARTENZA MOTOGP / Gp Thailandia 2018 : senza Lorenzo - via alla Lotta per la pole position : GRIGLIA di PARTENZA MOTOGP, GP Thailandia 2018 Buriram: la battaglia per la pole position sull’inedito circuito asiatico, per spezzare il dominio di Marc Marquez(Pubblicato il Sat, 06 Oct 2018 09:12:00 GMT)

Lotta alla pesca a strascico illegale a Savelletri : BARI - Nell'ambito di una complessa operazione di polizia marittima coordinata dal sesto Centro di Controllo Area pesca della Guardia Costiera di Bari e finalizzata al contrasto dell'attività di pesca ...

Sdgs - blue chip italiane in forte ritardo su Lotta alla fame e rispetto ecosistema : Hanno invece molto da fare per quanto riguarda l'impegno diretto nella lotta alla fame del mondo , solo 12,5%,, rispetto e sostegno a flora e fauna acquatica , 12,5%, e flora e fauna terrestre , 17,5%...

Centella asiatica : i benefici oltre la Lotta alla cellulite : Chiamata anche “pianta della tigre” o “ginseng indiano”, la Centella asiatica è un’erba molto conosciuta da chi si occupa di bellezza e benessere. A scoprire le sue virtù è stata la tradizione medicinale indiana che ne ha intuito le potenzialità nella cura di malattie della pelle e ulcerazioni. Proprietà della Centella asiatica: anticellulite La Centella asiatica è conosciuta soprattutto per la sua azione stimolante sulla circolazione ...

Dee Caffari - l’ambasciatrice degli oceani : «La Lotta alla plastica è un dovere di tutti» : “Salvare il mare” non è più solo un motto, ma una chiamata all’azione, un dovere. Lo sa bene chi con il mare ha stretto una relazione intima, una storia d’amore fatta di reciproco rispetto. Come Dee Caffari, l’unica donna ad aver intrapreso una navigazione in solitaria non-stop, attraversando il mondo in entrambi i sensi e circumnavigandolo senza sosta per ben tre volte. Lei è uno dei volti di North Sails e l’abbiamo ...

CarLotta Maggiorana : dopo Miss Italia sogna Sanremo e Ballando con le Stelle : Miss Italia si propone per Sanremo e Ballando con le Stelle: i sogni nel cassetto di Carlotta Maggiorana Grandi opportunità e nuovi progetti caratterizzeranno il percorso professionale della nuova Miss Italia nei prossimi mesi. Carlotta Maggiorana, dopo aver rischiato di perdere il titolo, è stata confermata di recente come legittima vincitrice del celebre concorso di bellezza […] L'articolo Carlotta Maggiorana: dopo Miss Italia sogna ...