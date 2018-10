LOREDANA BERTÈ Mio padre era un bastardo Mia madre? Quando è morta sono stata

L’intervista - LOREDANA BERTÈ : ‘Io e Mimì pativamo la fame’ : Ospite della puntata de L’intervista di Maurizio Costanzo in onda giovedì 11 ottobre in seconda serata su Canale 5 l’artista più eclettica, innovativa e controversa della musica italiana, la donna che nel nostro Paese ha osato di più dettando mode e tendenze: Loredana Bertè. La regina del rock italiano si racconta in un incontro intimo e intenso scandito dalle immagini più rappresentative della sua vita. Dalla difficilissima infanzia alla ...

L’Intervista - LOREDANA BERTÈ tra genio e follia : “Ero in un tunnel - ho un gran rimorso” : L’intervista, Loredana Bertè si racconta a Maurizio Costanzo Una bellissima intervista quella che Loredana Bertè ha rilasciato a Maurizio Costanzo. Su Rete 4 infatti la stella della nostra musica si è raccontata a trecentosessanta gradi senza risparmiarsi nulla. “Essere sé stessi – questa, una delle battute d’esordio – è la trasgressione più grande. Essere un […] L'articolo L’Intervista, Loredana Bertè ...

L’Intervista : il Racconto Straziante di LOREDANA BERTÈ a Maurizio Costanzo! : A L’Intervista di Maurizio Costanzo ospite Loredana Bertè, regina indiscussa del rock italiano ripercorre episodi salienti della sua vita, dalle privazioni affettive e alimentari dell’infanzia colpa di un padre padrone, allo struggente ricordo della sorella “Mimì”. Ospite in seconda serata nel talk show di Mediaset L’Intervista presentato da Maurizio Costanzo, una delle artiste del panorama della musica italiana più eccentrica, ma anche ...

LOREDANA BERTÈ l’ultimo uomo che ho amato è stato Bjorn Borg : Loredana Bertè l’ultimo uomo che ha amato è stato l’ex marito Bjorn Borg. “Sono casta e pura”, racconta a Maurizio Costanzo durante “L’intervista” in onda giovedì 11 ottobre in seconda serata su Canale 5. La cantante parla anche della sorella Mia Martini, scomparsa nel 1995: “Mi manca disperatamente, ho tanti rimorsi come quello di non averle detto abbastanza ti voglio bene”. “Il mio ...

“Vivevamo così”. Tra fame e miseria - il drammatico passato LOREDANA Bertè : Un’intervista a cuore aperto .Loredana Bertè si confessa ai microfoni di Maurizio Costanzo. L’infanzia, il rapporto con i genitori, con la sorella Mia di cui non smette di piangere la scomparsa e una terribile verità: “Non avevamo niente. Non esistevano compleanni, non esisteva Natale. I miei genitori erano degli statali: mio padre preside, il classico padre padrone – racconta – È una ferita troppo profonda che è rimasta dentro di me per ...

LOREDANA BERTÈ : "Con Mimì pativamo la fame. Non esistevano compleanni o Natale. Manca disperatamente - ho rimorsi" : "Non avevamo niente. Non esistevano compleanni, non esisteva Natale. I miei genitori erano degli statali: mio padre preside, il classico padre padrone. È una ferita troppo profonda che è rimasta dentro di me per sempre, ho visto delle scene che nessuno dovrebbe vedere". Nel salotto di Maurizio Costanzo, Loredana Bertè ripercorre la sua infanzia, il difficile rapporto con i genitori, lo strettissimo legame con la sorella Mia ...