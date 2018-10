L' opera di Banksy che si è autodistrutta cambia nome Si chiamerà Love Is In The

10 parodie dell’opera di Banksy che si autodistrugge : Se Banksy fosse stato italiano (Twitter @streetartnews)Il set Ikea (Instagram @ikeanorge)L'acqua Evian di Chiara Ferragni diventa arta (Instagram @danilopergamo)Un salotto aggiornato (Instagram @identity_house)Banksy x McDonald's (Instagram @maltesecreative)Il duro lavoro dell'agenzia creativa (Twitter @BrandDNA)Addio ragazza (Instagram @finnanofenno)Suggerimenti per la pubblicità delle cornici Ikea (Twitter @zoejessicad )Leonardo come Banksy ...

Emula Banksy e distrugge “Girl with balloon” : ma la copia rara dell’opera adesso vale zero : Un Emulatore Banksy ha distrutto una delle 600 copie di "Girl with balloon" sperando di raddoppiarne il valore come è successo qualche giorno fa. Ha poi chiamato la casa d'aste, che lo ha risvegliato bruscamente avvisandolo che il quadro distrutto ormai non vale nulla. L'azione fallimentare è di un autore anonimo, ma è stata pubblicata dal Daily Mail e ha acceso un intenso dibattito.Continua a leggere

Il quadro di Banksy "tritato" all'asta. L'autore si può avvalere del diritto morale di ritirare l'opera : Il misterioso acquirente che lo scorso venerdì ha acquistato telefonicamente l'opera di Banksy per 1.042.000 sterline (1,18 milioni di euro), e che subito il colpo di martello che decretava la fine dell'asta ha visto l'opera andare in frantumi, ora può fare causa. Lo spiega l'avvocato Gilberto Cavagna, dello studio milanese Negri-Clementi su La Nazione. Da anni si occupa di diritto dell'arte, e in occasione del caso Banksy spiega ...

L’opera di Banksy che si è autodistrutta ha raddoppiato il suo valore : Le immagini dello psico-dramma che lo scorso fine settimana ha tenuto banco presso la sede londinese di Sotheby’s hanno rapidamente fatto il giro del mondo: quello che ha visto la celebre opera di Banksy “Girl with Balloon” autodistruggersi pochi secondi dopo essere stata battuta all’asta per oltre 1 milione di sterline è un momento destinato a rimanere impresso nella storia dell’arte contemporanea. E non solo perché si è ...

Un video di Banksy racconta come è stata distrutta l'opera in asta : L'azione creativa di Banksy torna prepotentemente a far parlare di arte e a far riflettere sul mondo miliardario che se ne nutre. Venerdì 5 ottobre a Londra, nell'asta serale di arte contemporanea di Sotheby's, Banksy ha probabilmente compiuto il gesto

L’opera di Banksy autodistrutta dopo la vendita da 1 - 2 milioni di dollari : l’artista svela come ha progettato il quadro : Appena è stata venduta all’asta di Sotheby’s, a Londra, tra lo stupore generale l’opera di Banksy, Girl with Baloon, si è autodistrutta. L’artista ha svelato, con un video pubblicato su Instagram, il segreto dietro al quadro. L'articolo L’opera di Banksy autodistrutta dopo la vendita da 1,2 milioni di dollari: l’artista svela come ha progettato il quadro proviene da Il Fatto Quotidiano.

Banksy - all'asta Sotheby's l'opera si autodistrugge subito dopo la vendita : Un post condiviso da Banksy , @Banksy, in data: Ott 5, 2018 at 6:45 PDT Le sue opere stenciled appaiono ormai in spazi pubblici in tutto il mondo e sono caratterizzate da un umorismo e da una satira ...

Banksy e l'opera che si autodistrugge : l'artista spiega la beffa e cita Picasso Video : ... @Banksy, in data: Ott 6, 2018 at 10:09 PDT Il celebre artista da sempre protetto dietro all'anonimato e allergico al danaroso mondo che gira intorno all'arte contemporanea e alla sua ...

Banksy - all'asta Sotheby's l'opera si autodistrugge subito dopo la vendita : Sorpresa a un'asta di Sotheby's a Londra dove un dipinto di Banksy si è autodistrutto sotto gli occhi dei presenti appena dopo essere stato battuto per oltre un milione di sterline. La tela è ...

Si aggiudica l'opera di Banksy per un milione di sterline - ma subito dopo il quadro si autodistrugge e lascia tutti di stucco : Questa opera si autodistruggerà entro cinque secondi: non è l'adattamento artistico dell'ennesima Missione Impossibile di Tom Cruise, ma ciò che è realmente accaduto ieri sera ad un'asta di Sotheby's a Londra. Per gentile concessione di Banksy. La sua 'Girl With Balloon' era stata appena battuta per 1,04 milioni di sterline (circa 1,18 milioni di euro), quando la tela - davanti agli occhi sbigottiti dei presenti - ...