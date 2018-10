Lo Stato è pronto a tornare azionista di Alitalia

SPILLO/ L'anti- Stato pronto a bocciare la flat tax : In Italia è debole lo Stato e forte L'anti-Stato , composta da ciascuno di noi. Per questo è impossibile pensare che possa funzionare la flat tax, spiega SERGIO LUCIANO(Pubblicato il Tue, 14 Aug 2018 10:01:00 GMT)MANOVRA E POLITICA/ Il negoziato perso in partenza con l'Europa, di G. PennisiMANOVRA/ La ricetta per fare flat tax e reddito di cittadinanza (senza proteste dell'Ue), int. a N. Rossi

Tanta voglia di giocare - Cassano pronto a tornare in campo : “non sono mai Stato così in forma” : L’ex giocatore di Milan e Inter ha voglia di tornare a giocare, per questo motivo continua ad allenarsi in attesa dell’offerta giusta Dodici chilometri di corsa al giorno, partite di tennis e un peso forma mai raggiunto finora. Antonio Cassano si è messo in testa di tornare a giocare, per questo motivo si allena duramente per farsi trovare pronto in caso di chiamata da parte di un club. “Ho Tanta voglia di giocare e poi ...