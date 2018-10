Lo smartphone pieghevole di Samsung si adatterà alle situazioni e sarà disponibile

Samsung Galaxy F : confermato lo smartphone pieghevole : È da tempo ormai immemore che stiamo aspettando l’annuncio da parte si Samsung del primo smartphone pieghevole al mondo, o per meglio dire il primo display pieghevole . Negli ultimi mesi infatti abbiamo assistito all’uscita di leggi di più...

Ecco il primo smartphone pieghevole di Samsung : Galaxy Winner è il nome in codice del primo smartphone pieghevole di Samsung che sarà un mostro di potenza e design innovativo Ecco il primo smartphone pieghevole di Samsung Di un dispositivo pieghevole di Samsung si vocifera da tanto tempo, troppo tempo affinché nulla trapelasse in rete. Visto il progetto segretissimo dell’azienda Sud Coreana che […]

Ecco il primo smartphone pieghevole di Samsung : Galaxy Winner è il nome in codice del primo smartphone pieghevole di Samsung che sarà un mostro di potenza e design innovativo Ecco il primo smartphone pieghevole di Samsung Di un dispositivo pieghevole di Samsung si vocifera da tanto tempo, troppo tempo affinché nulla trapelasse in rete. Visto il progetto segretissimo dell’azienda Sud Coreana che […]

Uno smartphone pieghevole anche da LG : le ultime sul futuro prodotto : LG sembra aver maturato tutte le intenzioni di gettarsi a capofitto nel mercato degli smartphone flessibili, seguendo le orme che sono state prima di Samsung e Huawei (sebbene nessuno di questi due OEM abbia già lanciato il proprio progetto). Stando a quanto riportato da 'androidheadlines.com', che avrebbe ascoltato direttamente una fonte interna all'azienda coreana, LG starebbe lavorando da anni ad un dispositivo di questo genere, ma non ...

Samsung lavora a 14 nuovi smartphone per la Cina e LG ad un modello pieghevole da urlo : Stando ad un nuovo report proveniente dalla Corea del Sud, Samsung sarebbe al lavoro su ben 14 smartphone da lanciare sul mercato cinese L'articolo Samsung lavora a 14 nuovi smartphone per la Cina e LG ad un modello pieghevole da urlo proviene da TuttoAndroid.

Samsung pronta a mostrare lo smartphone pieghevole a novembre - e ci sono già tracce del nome : Samsung potrebbe mostrare in anteprima il proprio smartphone pieghevole già a novembre , e intanto lascia tracce nel codice di Samsung Galaxy S9. L'articolo Samsung pronta a mostrare lo smartphone pieghevole a novembre , e ci sono già tracce del nome proviene da TuttoAndroid.

Lo smartphone pieghevole di Lenovo potrebbe arrivare ad ottobre : Non tanto tempo fa parlavamo dello smartphone pieghevole di Samsung che, secondo le indiscrezioni, dovrebbe arrivare entro fine anno. Lenovo , invece, batte sul tempo tutti e potrebbe presentare il suo nuovo device pieghevole addirittura durante ...

C’ un video dello smartphone Lenovo con lo schermo pieghevole : (Foto: Weibo) È dal 2016 che sappiamo che anche Lenovo , come del resto numerosi altri grandi nomi dell’hi tech, sta lavorando su dispositivi dal display pieghevole . Allora la casa cinese mostrò al pubblico di una sua conferenza un tablet e una specie di bracciale con display da arrotolare al polso, e prossimamente quest’ultimo potrebbe effettivamente vedere la luce. L’ipotesi nasce da uno scambio nato sulla piattaforma di ...

Record assoluto smartphone Huawei pieghevole e 5G entro l’estate 2019 prima di Samsung? : Uno smartphone Huawei davvero rivoluzionario non è così distante dal suo lancio: ci riferiamo ad un dispositivo con due feature di punta innovative all'opera insieme, ossia con il supporto al 5G e del tutto pieghevole . Non si tratta di semplici illazioni ma di quanto dichiarato dall'attuale presidente del brand Ken Hu appena intervenuto al World Economic Forum con una lieta novella. Nella costante guerra contro il principale concorrente ...

MagicScroll - il primo smartphone pieghevole è cilindrico : Di aggeggi cilindrici, negli anni passati, se ne sono visti molti. Basti pensare che Sony presentava addirittura nel 2009 (2009!) il display cilindrico olografico. Adesso però i prototipi iniziano a farsi più curiosi e verosimili. Ci ricordano i gadget dei film di fantascienza e il panorama è destinato a cambiare con l’arrivo, forse entro la fine dell’anno se non al Ces di Las Vegas, di nuovi smartphone pieghevoli. Davvero ...

Il primo smartphone pieghevole di Samsung dovrebbe arrivare l’anno prossimo : dovrebbe essere presentato durante la Samsung Developer Conference di novembre eppure, come emerso dagli ultimi rumor, il primo smartphone pieghevole targato Samsung potrebbe […] L'articolo Il primo smartphone pieghevole di Samsung dovrebbe arrivare l’anno prossimo proviene da TuttoAndroid.

Samsung crea il primo smartphone pieghevole/ Dimensioni e prezzo : la presentazione a novembre : Samsung sta realizzando il primo smartphone pieghevole che potrà essere utilizzato in due diverse Dimensioni . A novembre la presentazione , ecco i primi dettagli(Pubblicato il Thu, 06 Sep 2018 10:50:00 GMT)

Lo smartphone pieghevole di Samsung in arrivo già a Novembre? Galaxy X : Febbre da Galaxy X di Samsung: Beh lo smartphone pieghevole potrebbe essere vicinissimo con presentazione già a novembre Lo smartphone pieghevole di Samsung in arrivo già a Novembre? Galaxy X Il 2019 sarà l’anno degli smartphone pieghevoli, che almeno inizialmente debutteranno sul mercato ed avranno un design unico anche se non perfezionato al massimo. Samsung è […]