L' Italia chiederà all' Ue di trovare il modo per fare progetti con le pmi russe

Italia chiederà di estradare Tulliani : 20.32 Alla luce della ratifica del trattato di assistenza giudiziaria Italia-Emirati Arabi, gli uffici del ministero della Giustizia -stando a quanto si apprende- sono pronti a inviare di nuovo, non appena l'accordo entrerà in vigore ufficialmente, le richieste di estradizione per una serie di persone latitanti su cui pendono ordinanze di arresto. Tra gli altri vi sono Amadeo Matacena e Gianfranco Tulliani.

Crozza-Di Maio : 'Europa chiederà indietro i soldi agli Italiani? Aboliremo anche il popolo' : Maurizio Crozza veste i panni di un Luigi Di Maio incontenibile in apertura della prima puntata della stagione di Fratelli di Crozza, in onda su Nove. Affacciato al suo balcone il vicepremier esulta e ...

L’Università Italiana chiederà scusa per la sua complicità con il fascismo : A Pisa, dove ottant'anni fa il re firmò la prima delle leggi razziali che ordinava l’esclusione delle persone ebree da scuole e atenei The post L’Università italiana chiederà scusa per la sua complicità con il fascismo appeared first on Il Post.