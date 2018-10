L’Isola di Pietro 2 | data di inizio | cast | nuovi attori e numero puntate

L’Isola di Pietro 2 in onda dal 21 ottobre? Gianni Morandi potrebbe prendere il posto di Victoria 2 : Quando si parla di fiction Mediaset il dubbio c'è sempre e anche per L'Isola di Pietro 2 le cose non cambiano. In questi giorni si è parlato tanto della programmazione di Canale 5 e dei suoi programmi un po' in calo e l'unico baluardo sembra essere rimasto proprio Gianni Morandi, vero protagonista della scorsa stagione. Marco Bocci e la sua Solo 2 hanno fatto flop venerdì scorso lasciandosi quasi doppiare dal colosso Carlo Conti e dal suo ...

L’Isola di Pietro 2 - quando inizia e prime anticipazioni sulla serie TV : La data di inizio dell’Isola di Pietro 2 e le prime anticipazioni quando inizia L’Isola di Pietro 2? Finalmente sappiamo qualcos’altro su questa serie TV che ha appassionato più di 4,3 milioni di telespettatori. Le anticipazioni su L’Isola di Pietro non mancano e ci permettono di scoprire non solo che inizierà molto probabilmente a fine […] L'articolo L’Isola di Pietro 2, quando inizia e prime anticipazioni ...

Gianni Morandi a Carloforte - in concerto a sorpresa in Sardegna dopo le riprese de L’Isola di Pietro : Gianni Morandi a Carloforte, in concerto al Molo. L'evento è stato annunciato oggi, a sorpresa. Gianni Morandi si trova a Carloforte da alcuni mesi, per le registrazioni della seconda stagione della fiction per la TV L'isola di Pietro, di cui è protagonista. dopo il successo del d’amore d’autore Tour, il cantante ha annunciato, a sorpresa, un nuovo appuntamento live in Sardegna. Per ringraziare la regione dell'ospitalità e per festeggiare le ...

Fulmine colpisce albero di una barca nelL’Isola di Pietro di Morandi/ Video Carloforte : boato e fiammata : Carloforte, dove è stata girata la fiction L'Isola di Pietro con Gianni Morandi, colpito da un terribile temporale: un Fulmine colpisce in pieno l'albero di una barca.(Pubblicato il Sun, 19 Aug 2018 16:29:00 GMT)