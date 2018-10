L’immigrazione non è più un allarme? Cosa si è perso Salvini al vertice europeo

Mimmo Lucano - quello che è giusto spesso non è legale. E non vale solo per L’immigrazione : Uno dei tanti lavori che feci in vita mia fu insegnare diritto nelle scuole superiori. Ricordo che la prima lezione che tenni esordii dicendo agli alunni che non si dovevano illudere: non esiste un diritto oggettivo, ma esiste solo un diritto di quella tale classe dominante. Il diritto è frutto di scelte del momento storico, politiche e spesso economiche. Ciò comporta, di conseguenza, che ciò che è legale in un certo periodo non lo sarà magari ...

Fondi per L’immigrazione - arrestato il sindaco di Riace «Io non sto a guardare se i documenti sono a posto» : Il primo cittadino Domenico Lucano è agli arresti domiciliari. L’accusa anche di fraudolento affidamento diretto del servizio di raccolta dei rifiuti

Se gli italiani non credono nelL’immigrazione e gli immigrati non credono nell’Italia : Rocca di Papa, il Centro accoglienza Mondo Migliore (foto: Lapresse) Forse non intendono precipitare nel buco nero italiano, di cui hanno avuto prova in 10 giorni alla deriva, e – come per la stragrande maggioranza dei migranti dal Corno d’Africa, in particolare quelli in fuga dalla dittatura eritrea – la loro destinazione è l’Europa del Nord. Dove hanno appoggi, parenti, amici, comunità più ampie, qualche speranza in più. Stiamo parlando ...

L’immigrazione richiede regole non urla : Andrebbe chiarito una volta per tutte, a beneficio dell’igiene del dibattito pubblico, che non esiste nessun parallelo tra la cosiddetta Operation Sovereign Borders, operata dall’Australia nei confronti delL’immigrazione clandestina, il severo e legittimo protocollo avviato il 18 settembre del 2013

Matteo Salvini : “bloccare L’immigrazione clandestina non è un diritto ma un dovere” : Sfida la magistratura Matteo Salvini invitando i magistrati ad arrestarlo. Dopo l’iscrizione sul registro degli indagati il web si infiamma.

Diciotti - Di Maio : “Non ci faremo più mette i piedi in testa sulL’immigrazione”. Ue : “Le minacce non aiutano” : Scontro tra Di Maio e la Commissione europea sulla questione migranti e il caso Diciotti. "Non vogliamo essere presi in giro dagli altri paesi dell'Unione. Diamo 20 miliardi ogni anno all'Ue e ce ne rientrano poco più di 10. Vogliamo anche contribuire al bilancio, ma se c'è un progetto, una volontà di aiutarci in maniera reciproca. Altrimenti io con 20 miliardi altro che quota 100 per superare la Fornero, faccio quota 90 o 80... Non ci faremo ...