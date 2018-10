L' ex ct riparte dal Chievo «L' Italia? Potevo fare di più»

Ventura riparte da Verona : dal flop Nazionale alla panchina del Chievo - : L'allenatore genovese classe 1948 torna in Serie A dopo la delusione con l'Italia e la mancata qualificazione al Mondiale. Il club veneto è la 20ma squadra di una carriera che l'ha visto protagonista ...

Ventura riparte dal Chievo. Una missione impossibile per rilanciarsi : ROMA - Giampiero Ventura a 70 anni sta per tornare in pista. Il Chievo ultimo in classifica, addirittura a -1 dopo la penalizzazione di 3 punti, deve sostituire l'esonerato Lorenzo D'Anna e Luca ...

Antonio Cassano riparte a 36 anni dall’Entella : Che sia la volta giusta per Antonio Cassano lo dirà solo il tempo. Oggi FantAntonio ha iniziato la nuova avventura

La nuova vita di Gilardino : l’ex attaccante riparte dalla Serie D : Dopo aver appeso gli scarpini al chiodo, dopo aver segnato 188 gol in Serie A, Alberto Gilardino ha deciso di intraprendere la carriera di allenatore. Il campione del Mondo 2006, infatti, sarà il braccio destro di Serafino Di Loreto, presidente del Rezzato (formazione di Serie D, girone B). I bresciani puntano a conquistare la promozione […] L'articolo La nuova vita di Gilardino: l’ex attaccante riparte dalla Serie D proviene da ...

Dalla Sicilia all'Argentina - la compagnia Zappalà riparte con un tour internazionale : Il 9 e il 10 ottobre la compagnia si sposter al MilanOltre Festival al Teatro Elfo Puccini di Milano dove porter in scena gli spettacoli La Nona , dal caos, il corpo, e Corpo a Corpo , 1 meditazione ...

Basket - Serie A 2018-2019 : la prima giornata. Milano riparte dal Forum con Brindisi - Venezia-Torino big match - Trieste al grande ritorno contro Bologna : Manca appena un giorno e poi le chiacchiere finiranno, lasciando spazio ai verdetti del campo. La Serie A 2018-2019 riparte da Avellino-Cantù sul neutro di Pistoia, con l’Olimpia Milano che esordirà in casa contro l’Happy Casa Brindisi (che potrebbe sorprendere sul lungo periodo, anche visti gli esiti della preparazione). Il vero match di spicco, però, sembra essere quello tra Venezia e Torino, mentre Trieste ritrova la Serie A a 14 ...

Nell'era delle ideologie - l'Italia riparte dalla marcia Perugia-Assisi : In tempi di imbarbarimento dello spazio pubblico, di banalizzazione mediatica, di demagogia politica, potrebbe sembrare ingenuo o anacronistico raccontare di organizzazioni e cittadini che studiano e approfondiscono notizie e ragionamenti per rendere serio il proprio impegno politico e più efficaci le proprie argomentazioni.È così che - a dispetto di chi misura la vitalità di associazioni e movimenti dal numero di ...