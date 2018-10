L’evoluzione delle slot machine

Ecco perché la specie umana rischia di autoestinguersi - “un fenomeno unico nella storia delle specie viventi” : il possibile esito delL’evoluzione : Stiamo scoprendo che i nostri crani ospitano cervelli che danno ancora risposte ancestrali, non adattative all’era in cui viviamo. In pratica abbiamo alcuni comportamenti, residui di risposte arcaiche, che ci porteranno a distruggere il pianeta e, di conseguenza, noi stessi, realizzando così una versione del tutto inedita dell’evoluzione: l’autoestinzione di una specie. E’ questa, in estrema sintesi, la provocatoria teoria ...