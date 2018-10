L’Etna sta scivolando lentamente in mare

L’Etna sta lentamente scivolando in mare : “impossibile prevedere se causerà tsunami” : L’Etna, o meglio il suo versante di Sud-Est, sta lentamente e quasi impercettibilmente scivolando in mare . La causa sarebbe una sorta di motore sommerso al largo del versante occidentale che fa scivolare il vulcano nelle acque dello Ionio. Si tratta, a quanto risulta da una ricerca condotta da Science Advances, di una questione di gravità: è come se nel versante di Sud-Est il vulcano ‘non avesse i piedi’. Questo movimento, che ...

L’Etna sta lentamente scivolando in mare. Perché? : (Foto: Marcro Restivo / Barcroft Images/ Getty Images) Le pendici sud-orientali dell’Etna stanno scivolando nel mar Ionio a un ritmo di 2-3 centimetri all’anno. Un dato questo già noto da tempo ma a cui la comunità scientifica non era ancora riuscita a dare una spiegazione definitiva. Ora, un nuovo studio del Geomar (Centro Helmotz per la Ricerca Oceanica di Kiel, in Germania), a cui hanno collaborato anche i ricercatori italiani ...