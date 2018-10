L' estensione dell' agenzia Frontex lascia scettica la Svizzera

MotoGp – Cal Crutchlow rinnova con Honda : ecco i dettagli dell’estensione contrattuale : Cal Crutchlow ha rinnovato il suo legame con la Honda Racing Corporation: ecco i dettagli dell’estensione contrattuale Dopo le buone prestazioni offerte in pista, Cal Crutchlow si è conquistato il rinnovo di contratto con la Honda Racing Corporation. Il pilota britannico ha trovato l’accordo con il team giapponese per un’estensione di contratto fino al 2020. Cal Crutchlow si è detto molto contento per il rinnovo: ...