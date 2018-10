L' era del biometano | verso l' obiettivo di decarbonizzazione al 2050

Il padre lo uccide a botte e non chiama soccorsi : nel corpo del bimbo di 2 anni c’era cocaina : Sul corpo del piccolo riscontrate bene 39 ferite a testa, viso, collo, tronco e arti, a dimostrazione che le violenze continuavano da tempo. Nel sangue del piccolo inoltre vi erano molte tracce di cocaina come se avesse ingerito lo stupefacente poco prima di morire.Continua a leggere

Autostrade - ecco il progetto del nuovo viadotto Polcevera : Aspi ha presentato al commissario straordinario per la ricostruzione Bucci il piano di demolizione e ricostruzione del Morandi. Nello studio sarebbero salvati tre edifici di via Porro, con 110 abitazioni. Demoliti otto stabili, con 156 appartamenti

Maltempo Calabria - alluvione nel Lametino : ritrovato il corpo del piccolo Nicolò - la disperazione del padre Angelo Frijia : Un altro giorno tragico per Angelo Frijia, marito di Stefania Signore e padre dei bambini Cristian e Nicolò: è disperato e piange sulle spalle dei suoi familiari in queste ore drammatiche, quelle del ritrovamento del bimbo di 2 anni disperso dal 4 ottobre, quando ha perso la vita assieme alla mamma e al fratello di 7 anni. L’uomo si trova sul luogo del ritrovamento di Nicolò: sta attendendo la conclusione delle operazioni di recupero del ...

Bari - sgomberati i locali della Ferrhotel occupati da extracomunitari : Occupavano abusivamente una struttura delle Ferrovie dello Stato nei pressi della stazione di Bari. In pieno centro cittadino. Ieri pomeriggio, però, i locali dell'ex "Ferrhotel" (questo il nome dell'immobile) sono stati sgomberati e chiusi su disposizione della prefettura. Dal 2009 erano occupati da alcuni migranti, in particolare somali. La struttura, auto-organizzata, era utilizzata come luogo abituale di dimora da parte degli ...

Barbara Mastroianni è morta/ Addio alla figlia del grande Marcello - i funerali domani alle 12 : E' morta a 66 anni di età Barbara Mastroianni, figlia dell'attore Marcello. Aveva lavorato anche lei nel mondo dello spettacolo ma come costumista e scenografa(Pubblicato il Fri, 12 Oct 2018 13:34:00 GMT)

L'Anpi contro l'anniverario della marcia su Roma : "Illecita - contro la Carta" : Per il 28 ottobre a Predappio è stata programmata la commemorazione della marcia su Roma, ma L'Anpi sta già iniziando a pestare i piedi e non vuole celebrare il 96esimo anniversario."Una celebrazione grave e illecita che va manifestatamente contro la Costituzione e celebra apertamente il fascismo", scrive in una lettera di diffida al prefetto e al questore di Forlì L'Anpi. La programmata commemorazione della marcia su Roma a Predappio, paese ...

Oggi il convegno dell'Ente Bilaterale del Turismo di Venezia sulla prevenzione e la sicurezza sul lavoro nel settore : Riferendosi poi alla presenza, tra i relatori, del professor Giovanni Finotto, direttore del Master StePS dell'Università Ca' Foscari Venezia in Scienza e tecniche della prevenzione e della sicurezza,...

Google Traduttore - l’app che traduce usando solo la fotocamera dello smartphone. Vi bastano 50 lingue? : Google Traduttore è forse il Traduttore automatico più usato al mondo, anche come applicazione per smartphone. Quello che forse non tutti sanno è che l’applicazione funziona anche con la fotocamera. Ebbene sì, una fotocamera per tradurre: tu inquadri il testo, lei legge e traduce. Di certo non funziona alla perfezione ma è comunque una bella comodità, soprattutto se ci si trova di fronte un cartello o un menu in una lingua sconosciuta. ...

Cantiano Fiera Cavalli 2018 : nel segno del Catria - : ... con 200 equini in mostra, 35 stand gastronomici e una cinquantina di professionisti che daranno vita a eventi e spettacoli. La Fiera si aprira' con la tradizionale transumanza di un centinaio di ...

Cervignano : festival del coraggio - la famiglia Regeni - Federica Angeli e Gherardo Colombo fra gli ospiti 12/14 ott 2018 il programma - Udine ... : Oltre 25 appuntamenti tra incontri, laboratori, presentazioni, esposizioni, dj set e spettacoli teatrali. Tra gli ospiti anche Federica Angeli, Gherardo Colombo, The Leading Guy, Monika Bulaj, Paola ...

“Curva Juventus chiusa - l’80% del settore era coinvolto : i tifosi imparino a rispettare le regole” : La curva Sud della Juventus è stata chiusa a seguito di cori e buu razzisti che non sono passati inosservati: respinto il ricorso del club Piero Sandulli, presidente della Corte Sportiva d’Appello della Figc, ha parlato della chiusura della curva della Juventus. Sandulli, intervistato da RadioCrc, ha parlato di circa l’80% del settore coinvolto nei cori finiti nel mirino delle critiche: “Non è un raddoppio della pena per ...

L’Italia di Mancini non tira nemmeno in tv : ascolti più bassi dell’era Ventura : L'Italia di Roberto Mancini non entusiasma davanti alla tv: ascolti più bassi di quelli delle prime sei partite dell'era Ventura. L'articolo L’Italia di Mancini non tira nemmeno in tv: ascolti più bassi dell’era Ventura è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Virale foto di Salvini sul taglio delle accise per la benzina : bufala o speranza il 12 ottobre? : Ritorna prepotente in queste ore un post sul taglio delle accise per la benzina, con un provvedimento destinato ad entrare in vigore il prossimo 31 novembre analizzato immediatamente dai colleghi di bufale.net. Di tanto in tanto prendono piede queste fake news sui social, con cui si alimenta non solo la cattiva informazione su un tema delicato, ma anche le false speranze da parte di coloro che da tempo sperano di poter andare incontro a ...

Montiglio Monferrato si para a festa e fa il bis della Fiera regionale del tartufo : Dalle 14 spettacoli di circo contemporaneo con 'MonCirco' e Magdaclan. Musica folk con La Cricca dij Mes-cià, concerto alla pieve romanica di San Lorenzo , Marco Di Cianni al pianoforte e la voce di ...