Lenovo Moto G5 | G5S | G5S Plus e G5 Plus iniziano a ricevere Android 8 1 Oreo

Lenovo potrebbe cancellare le serie Motorola Moto C - M e X e ampliare la Moto G : Stando ad Evan Blass, Lenovo potrebbe decidere di tagliare le serie Motorola Moto C, Moto M e Moto X entro la fine di quest'anno L'articolo Lenovo potrebbe cancellare le serie Motorola Moto C, M e X e ampliare la Moto G proviene da TuttoAndroid.

Lenovo Moto G5 e G5 Plus si aggiornano ad Android 8.1 Oreo mentre si avvicina il soak test per Moto G4 Plus : Arriva Android 8.1 Oreo per Lenovo Moto G5 e Lenovo Moto G5 Plus, lo comunica un membro interno del supporto di Motorola. Il roll out è in fasi ed è partito per il momento soltanto in Messico per il primo e in Brasile in India per il secondo. Nel frattempo Motorola inizia il reclutamento per la fase di soak test per Moto G4 Plus L'articolo Lenovo Moto G5 e G5 Plus si aggiornano ad Android 8.1 Oreo mentre si avvicina il soak test per Moto G4 ...

Dorna Sports e Lenovo annunciano una partnership per il campionato eSport di MotoGP : Dorna Sports annuncia una partnership pluriennale con Lenovo quale sponsor tecnologico esclusivo per il campionato eSport di MotoGP. L'accordo prevede inoltre la fornitura da parte di Lenovo di PC di gaming, monitor e accessori per gli eventi dal vivo del campionato. Oltre alla sponsorizzazione in co-branding, i giocatori che parteciperanno al campionato avranno a disposizione le elevate prestazioni dei dispositivi di gaming Lenovo Legion per ...

Android 9 Pie portato su OnePlus 2 - X - 3 - 3T - Xiaomi Redmi Note 5 - Lenovo Moto Z Play e Moto G 2015 : In attesa degli aggiornamenti ufficiali, alcuni smartphone ricevono un porting della versione AOSP di Android 9 Pie, in alcuni casi direttamente da Marshmallow. L'articolo Android 9 Pie portato su OnePlus 2, X, 3, 3T, Xiaomi Redmi Note 5, Lenovo Moto Z Play e Moto G 2015 proviene da TuttoAndroid.

Lenovo potrebbe essere al lavoro su un accessorio chiamato Moto ModBook : Stando ad un'immagine pubblicata su Twitter da Evan Blass, da Lenovo potrebbe arrivare un successore per il Motorola Lapdock. Ecco tutti i dettagli L'articolo Lenovo potrebbe essere al lavoro su un accessorio chiamato Moto ModBook proviene da TuttoAndroid.

Motorola One : Ecco i nuovi super smartphone economici di Lenovo : nuovi smartphone Motorola in arrivo domani 2 agosto. Motorola One e Motorola One Power saranno due dispositivi con Android 8.1 Stock e display dalle dimensioni generose Motorola One: Ecco i nuovi super smartphone economici di Lenovo Motorola ha in programma un evento domani a Chicago, nella sua sede principale, dove potrebbe presentare diversi dispositivi tra […]