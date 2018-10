Legnago | ruba camion dell’immondizia e semina il panico | 4 feriti e auto travolte

caffeinamagazine

(Di venerdì 12 ottobre 2018) Paura nella a, comune italiano di 25mila abitanti della provincia di Verona, in Veneto, dove un uomo hato undell’immondizie della ditta Sive e hato il terrore per le via della città. Il marocchino di 31 anni, ubriaco, ha iniziato a guidare iltravolgendoin sosta, segnaletica stradale, colpendo idranti e sbattendo contro i portoni delle case. Il tutto mentre era inseguito dai carabinieri. Secondo quanto riporta ‘’Il Gazzettino’’, l’uomo ha avvicinato un operatore ecologico, lo ha strappato dal mezzo per la raccolta delle immondizie si è impossessato delndo terrore nella cittadina. L’uomo che si è reso protagonista del folle gesto è un marocchino di 31 anni, Karouach Anouar, proveniente da Martellago (Ve) dove risiede, poi arrestato dai Carabinieri e trovato positivo all’alcol test. Una volta preso il mezzo, il trentunenne ha ...