Legnago | marocchino ubriaco ruba un camion e travolge tutto

(Di venerdì 12 ottobre 2018) Momenti di panico a, dove unhato undell'immondizie della ditta Sive e ha seminato il terrore per le via della città. Ildi 31 anni,, ha iniziato a guidare ilndo auto in sosta, segnaletica stradale, colpendo idranti e sbattendo contro i portoni delle case. Ilmentre era inseguito dai carabinieri.Dopo una decina di chilometri di corsa folle, l'autista si è schiantato contro un'auto dei carabinieri del blocco realizzato dagli uomini dell'Arma, si è impennato ed è finito su un veicolo che stava sopraggiungendo dall'altra parte della strada. I carabinieri, a quel punto, sono riusciti a fermare l'uomo alla guida del mezzo. Come scrive Il Messaggero, "all'uomo sono stati contestati i reati di tentato omicidio, danneggiamento, resistenza e lesioni aggravate a pubblico ufficiale". L'uomo è residente nel Veneziano e ha ...