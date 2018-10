Legionella in acqua fontanella Ast

Legionella a Bresso - l'Ats sulle cause del contagio : "Favorita dalle bombe d'acqua" : "Hanno scatenato un aerosol rimasto sospeso in atmosfera". Ma la fonte unica di contagio è ancora ignota, scagionato comunque l'acquedotto

Legionella - Ats : “L’epidemia di Bresso favorita dalle bombe d’acqua” : Non è stata ancora individuata la fonte unica dell’epidemia di Legionella esplosa a luglio a Bresso, nel milanese, colpendo 52 persone 5 delle quali decedute. Le indagini e le analisi epidemiologiche condotte dall’Agenzia di tutela della salute di Milano hanno escluso il coinvolgimento sia dell’acquedotto sia delle reti idriche interne alla abitazioni. L’evento, però, è stato probabilmente causato dalla dispersione aerea ...

Legionella - svelato il mistero dell'epidemia : "L'acqua non c'entra" : Ecco i primi risultati dei campionamenti effettuati sui territori maggiormente interessati da casi di polmonite

Legionella - svelato il mistero : l’acqua non c’entra - ecco da dove arriva il batterio : La Legionella non è nell’acqua. A chiarirlo è l’assessore al Welfare di Regione Lombardia Giulio Gallera, che nel pomeriggio ha incontrato i giornalisti a Brescia per fare il punto in seguito ai primi risultati dei campionamenti effettuati dall’Ats di Brescia sui territori della bassa bresciana orientale e nell’alto mantovano, maggiormente interessati dai casi di polmonite. “I risultati dei campionamenti effettuati da Ats Brescia – ha ...

Legionella - assessore : acqua si può bere : 20.51 "I risultati dei campionamenti effettuati da ATS Brescia ci permettono di stabilire definitivamente che la causa non si trova nell'acqua degli acquedotti, bensì nelle torri di raffreddamento delle aziende.Tranquillizzo i cittadini sul fatto che possono continuare a bere e utilizzare in tutta tranquillità l'acqua della rete idrica". Lo ha detto l'assessore al Welfare della Regione Lombardia,Gallera dopo che su 14 torri di raffreddamento ...

La polmonite da Legionella - Gallera : «L'acqua si può bere. Il virus non è lì» : L'assessore regionale al Welfare, Giulio Gallera «I risultati dei campionamenti effettuati da ATS Brescia ci permettono di stabilire definitivamente che la causa non si trova nell'acqua degli ...

Legionella in Trentino : batterio non nell’acqua/ Ultime notizie Andalo : analisi certificano la potabilità : Legionella in Trentino: batterio non nell’acqua. Ultime notizie Andalo: analisi dell'Apss certificano la potabilità dell'acqua comunale: la risposta ai cittadini(Pubblicato il Fri, 14 Sep 2018 16:53:00 GMT)

Morti Legionella Trentino : non è in acqua : ANSA, - TRENTO, 14 SET - Nessuna presenza di legionella nell'acqua dell'acquedotto pubblico di Andalo, in Trentino, dove ad agosto si erano verificati una serie di casi, tra cui due vittime: due ...

Legionella nel Bresciano - allarme truffe : finti addetti al controllo dell'acqua derubano 2 anziani : I rapinatori, vestiti con tute blu, sono entrati in casa delle vittime con la scusa di controllare i rubinetti e hanno portato via denaro e oggetti per circa 300 euro

Casi di polmonite nel Bresciano - esperto : “Legionella ‘in ballo’ - non si contrae bevendo l’acqua” : Sui Casi di polmonite nel Bresciano il Prof. Roberto Dal Negro, Responsabile del Centro Nazionale studi di Farmacoeconomia e Farmacoepidemiologia respiratoria di Verona, è intervenuto questa mattina nel corso del programma “Genetica Oggi” condotto da Andrea Lupoli su Radio Cusano Campus. “Personalmente, alla luce di quello che leggo sui giornali, – ha detto Dal Negro- ho la sensazione che ci sia ancora la legionella ...

Lombardia - 150 casi di polmonite : l'acqua torna a far paura per la Legionella : La grande paura dell'acqua era cominciata lo scorso luglio a Bresso, comune alle porte di Milano, dove ci sono stati cinque casi di morti per legionella. Tra la popolazione c'era persino timore di lavarsi, anche se poi gli impianti idrici domestici sono stati scagionati dagli esperti, per andare alla ricerca del batterio killer in torri di raffreddamento di impianti di condizionamento industriali. Ora la paura sta affliggendo dallo scorso 2 ...

Legionella : chiuso acquedotto nel Bresciano - in 900 senza acqua : La decisione di disinfettare la rete idrica dopo tre casi di persone che hanno contratto il batterio

Legionella : acqua non potabile nel Bresciano - emergenza idrica per 900 persone : Nel Bresciano, a seguito dell’ordinanza firmata dal vicesindaco di Cazzago, nella frazione di Bornato l’acqua non può essere bevuta né utilizzata per preparare alimenti: scatta così l’emergenza idrica per 900 persone. Il provvedimento si è reso necessario dopo la verifica dell’acqua, che non presenta caratteristiche di potabilità, in seguito all’intervento di sanificazione attuato dal gestore del servizio idrico ...