Legale CR7 | ' Innocenza verrà confermata' Ma l' avv della Mayorga scrive a Procura

Caso CR7 - il Legale : «Carte manipolate : nessuna ammissione di colpa» : Secondo il legale il rapporto fu "assolutamente consensuale" e l'accordo di riservatezza che seguì non ha alcun significato "di ammissione di colpa". L'articolo Caso CR7, il legale : «Carte manipolate : nessuna ammissione di colpa» è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Legale Ruby : lei con CR7 è una fake new : ANSA, - MILANO, 9 OTT - "E' una fake new. Certamente Karima negli ultimi anni non ha fatto alcuna dichiarazione che riguarda Ronaldo". Lo ha affermato l'avvocato Paola Boccardi, Legale di Ruby, la ...