Lega | la fronda contro Matteo Salvini | Giorgetti | Brambilla e Garavaglia per la manovra

M5s, fronda contro la Lega : "Alimenta odio". Ultime notizie, caso Migranti , deputati e consiglieri contro Di Maio per la linea del Carroccio di Salvini

"La Lega alimenta l'odio". Tra i 5 stelle cresce la fronda contro Di Maio : La fronda c'è e si vede. Il mondo grillino è in fermento e per la prima volta nella storia del M5s siamo in grado di annotare le dichiarazioni pubbliche contrarie alla linea "ufficiale" incarnata dal capo politico Luigi Di Maio. Il caso dei migranti trattenuti a bordo della nave Diciotti della Guardia Costiera ha fatto deflagrare quel dissenso che, da molti mesi, si muoveva sottotraccia, nei retroscena e nei mal di pancia sussurrati sui ...