Lega chiede le dimissioni di Cristina Parodi | ' lasci la RAI | ha offeso Salvini'

(Di venerdì 12 ottobre 2018) La conduttrice televisivaè stata accusata dagli esponenti delladi averpubblicamente il vice premier Matteo. Per questo motivo ne richiedono l'allontanamento dalla rete televisiva RAI. La, ospite in un programma radiofonico, ha descritto l'ascesa di Matteoal governo come il frutto "dell'arrabbiatura della gente e dell'ignoranza"., come ormai è noto, è la moglie di Giorgio Gori che, oltre ad essere fondatore dell'azienda Magnolia ed ex direttore di Canale 5 e Italia 1, è anche sindaco di Bergamo dal 2014 in rappresentanza del Partito Democratico....