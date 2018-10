Lega | Borghi multato per irregolarità bancarie | Bossi chiede di evitare il carcere

Lega - Claudio Borghi contro Bankitalia. Arriva la maxi-multa : 'Il regalino per l'ingresso in politica' : A Claudio Borghi , economista del Carroccio, proprio non va giù la multa inflittagli dalla Banca d'Italia nel 2014, anno in cui era nel Cda di Banca Arner. ' Carenze nell'erogazione e nel controllo ...

Banca Arner - la Cassazione conferma sanzione per Claudio Borghi (Lega) : È stata confermata dalla Cassazione la sanzione di 15.500 euro inflitta nel 2014 dalla Banca d’Italia a Claudio Borghi – attuale presidente della Commissione bilancio della Camera e stratega economico della Lega – “per irregolarità consistenti in carenze nell’erogazione e nel controllo del credito” quando era componente del consiglio di amministrazione di Banca Arner messa sotto ispezione da Bankitalia nel 2013. La ...

Boccia (Pd) vs Borghi (Lega) : “Avete approccio da clan Spada - date testate”. “Piano con le parole - quelli sono mafiosi” : A Non è l’arena, su La7, con Massimo Giletti, scontro sulla situazione politica attuale tra il deputato del Partito democratico (e neocandidato alla segreteria), Francesco Boccia, e Claudio Borghi (Lega), presidente della commissione Bilancio alla Camera. “Avete un atteggiamento da Spada, prima che uno inizi a parlare, gli date una testata” ha attaccato Boccia. “Piano con le parole, quelli sono mafiosi” si è difeso ...

“Parlo sempre a nome della Lega" - ci dice Borghi : Roma. Arriva alla buvette dopo pranzo, con l’aria di chi in fondo sa di averla fatta grossa. “Dai, chiedetemi qualcosa così faccio crollare anche la sterlina”, scherza. Poi però Claudio Borghi si fa serio, appena gli si chiede se non crede di avere fatto un danno innanzitutto al suo partito, ribaden

Manovra - Borghi (Lega) : “In unione monetaria normale lo spread non esiste. Uscita dall’euro? Non è nel contratto” : “Lo spread a 300? Certo che uno deve essere preoccupato, il problema è che qualcuno ci sta guadagnando molto e lo si fa in un sistema sbagliato perché in un’unione monetaria normale lo spread non dovrebbe esistere”. Claudio Borghi, mentre a Palazzo Chigi è in corso il vertice di governo sul Def, commenta la chiusura odierna del differenziale dei titoli di Stato italiani. “È indubbio che ogni scelta politica è in se una ...

Borghi (Lega) : “Italia starebbe meglio con una propria moneta”. Conte : “Euro irrinunciabile” : Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha ribadito che l'Euro non è in discussione. Ha così replicato alle parole del presidente della Commissione Bilancio, il leghista Claudio Borghi, che questa mattina ha dichiarato: "Sono straconvinto che l’Italia con una propria moneta risolverebbe gran parte dei suoi problemi".Continua a leggere

Lega - Claudio Borghi : 'Con una nostra moneta risolveremmo problemi' - lo spread schizza : L'economista della Lega, Claudio Borghi, ha rilasciato una dichiarazione scottante: "Per risanare dobbiamo avere il controllo della politica monetaria" che significa stampare moneta e di conseguenza abbandonare l'Euro. La Borsa ha reagito male e infatti lo spread è schizzato a 300 punti mentre l'euro va ai minimi storici. Lega, Borghi vuole affossare l'Euro Claudio Borghi è "straconvinto" che il nostro Paese con una moneta sovrana (come la Lira) ...

Borghi - Lega : "Con moneta nostra risolveremmo molti problemi" : In realtà - ha concluso Borghi - noi semplicemente vogliamo fare le politiche che in questo momento sono il minimo indispensabile per permettere alla nostra economia di stare un po' meglio".