Le urne di plexiglass

urne in plexiglass e cabine con l'apertura rivolta verso gli scrutatori : cosa prevede la legge sul voto trasparente : Urne in plexiglass, seggio aperto e possibilità per gli universitari fuorisede di votare per i referendum e per le Europee nel comune dove si risiede in quel momento: sono alcune delle novità introdotte dalla proposta di legge approvata oggi dall'Aula della Camera. Il testo, primo firmatario Dalila Nesci (M5s), che passa ora al Senato, è stato approvato con il voto a favore della maggioranza e di Leu, l'astensione di Pd e ...