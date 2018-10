Le partite del giorno – Ancora in campo la Nations League

Mondiali femminili Volley 2018 – Al via la 3ª fase - Italia nel gruppo G : date e orari delle partite delle azzurre : Italia sorteggiata nel gruppo G nella terza fase dei Mondiali femminili di Volley 2018: ecco date e orari delle partite delle azzurre La nazionale Italiana femminile nella terza fase del Mondiale (a sei squadre) è stata inserita nella pool G con Serbia e Giappone. L’altro raggruppamento (Pool H) è composto da Olanda, Stati Uniti e Cina. La terza fase si disputerà a Nagoya dal 14 al 16 ottobre. Le ragazze di Mazzanti scenderanno in campo ...

Calendario Mondiali volley femminile 2018 : le date di tutte le partite della Final Six. Programma - orari e tv della terza fase : La Final Six dei Mondiali 2018 di volley femminile si giocherà a Nagoya (Giappone) da domenica 14 a martedì 16 ottobre. Le migliori sei Nazionali del Pianeta si sono qualificate alla terza fase della rassegna iridata, le due squadre sono state divise in due giorni da tre squadre ciascuno e si sfideranno tra di loro per i primi due posti nel girone che valgono un posto nelle semiFinali. A definire la composizione dei due gruppi è stato un ...

Volley femminile - Mondiali 2018 : quando gioca l’Italia nella Final Six? Date - programma - orari e tv delle partite delle azzurre : L’Italia si è qualificata alla Final Six dei Mondiali 2018 di Volley femminile che si stanno disputando in Giappone. La nostra Nazionale è entrata tra le sei grandi del Pianeta e ora è pronta per tornare in campo e giocarsi un posto nelle semiFinali della rassegna iridata. Le azzurre sono in attesa di conoscere le prossime avversarie nel girone a tre squadre che si disputerà a Nagoya (Giappone) e anche di sapere il calendario dettagliato ...

Calciopoli in Belgio - il tecnico del Club Brugge davanti al giudice : “possibili influenze sulle partite nella stagione scorsa” : L’allenatore del Club Brugge, Ivan Leko, è stato convocato dai giudici dopo l’arresto per chiarire alcuni aspetti dello scandalo che ha investito il Belgio L’allenatore del Club Brugge Ivan Leko è apparso davanti a giudice un giorno dopo essere stato arrestato nell’ambito di un’indagine sulle partite truccate nel calcio belga, secondo quanto riferito dall’agenzia belga giovedì citando il suo avvocato. Il ...

Risultati Nations League/ Classifica aggiornata - diretta gol live score delle partite (3^ giornata) : Risultati Nations League: Classifica aggiornata, diretta gol live score delle partite che si giocano giovedì 11 ottobre. Si apre oggi la terza giornata della nuova competizione UEFA(Pubblicato il Thu, 11 Oct 2018 09:30:00 GMT)

Preseason NBA – I Lakers schiantano i Warriors - vincono anche Raptors e Bulls : i risultati delle partite della notte : anche questa notte sono andate in scena le partite della Preseason NBA, tutti i risultati dei match tra cui spicca la sfida tra Los Angeles Lakers e Golden State Warriors L’NBA ha dato spettacolo nella notte con le partite della preaseson andate in scena in attesa del campionato ufficiale. Tra i match in programma spiccava senza ombra di dubbio la super sfida tra Los Angeles Lakers e Golden State Warriors, finita a favore dei ragazzi ...

Le partite del giorno – In campo la Nations League e Under 21 : Le partite del giorno – Si è concluso un weekend che ha regalato emozioni e colpi di scena, spettacolo in Serie A e Serie B ma anche in Serie C non è mancato lo spettacolo. Nel giovedì di calcio interessanti appuntamenti da seguire, si gioca la Nations League con tanti interessanti appuntamenti, in campo anche l’Under 21. Le partite del ...

Atp Shanghai 2018/ Diretta Cecchinato Djokovic info streaming video e tv - orario delle partite (tennis) : Diretta Atp Shanghai 2018, info streaming video e tv: Marco Cecchinato sfida Novak Djokovic negli ottavi del torneo Master 1000, apre il programma il match tra Alexander Zverev e De Minaur(Pubblicato il Thu, 11 Oct 2018 01:00:00 GMT)

Rivoluzione Nba : si potrà acquistare e guardare solo il 4° quarto delle partite : Rivoluzione NBA: i tifosi potranno, per la prima volta, acquistare e guardare solo una parte di una gara in corso. L'articolo Rivoluzione Nba: si potrà acquistare e guardare solo il 4° quarto delle partite è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Risultati delle partite del 10 ottobre 2018 : ... Coppa Italia Serie C - Play Off 15:00 Giana Erminio - AlbinoLeffe 18:30 Imolese - Pistoiese 18:30 Sambenedettese - AJ Fano 20:30 Alessandria - Albissola 20:30 FeralpiSalò - Virtus Verona MONDO: ...

Le partite del giorno – In campo Nazionale e Serie C : Le partite del giorno – Si è concluso un weekend che ha regalato emozioni e colpi di scena, spettacolo in Serie A e Serie B ma anche in Serie C non è mancato lo spettacolo. La terza categoria si prepara però a scendere nuovamente in campo, nel mercoledì di calcio in campo per le gare di Coppa Italia, interessanti appuntamenti da seguire, gioca anche la Nazionale contro l’Ucraina. Le partite del giorno Italia-Ucraina Giana ...

Risultati Coppa Italia Serie C/ Diretta gol live score delle partite (1^ turno - mercoledì 10 ottobre) : Risultati Coppa Italia Serie C: Diretta gol live score delle partite in programma oggi, mercoledì 10 ottobre. Si gioca per il primo turno della fase ad eliminazione Diretta(Pubblicato il Wed, 10 Oct 2018 05:00:00 GMT)

Atp Shanghai 2018/ Diretta Seppi Edmund - Cecchinato Chung info streaming video e tv - orario delle partite : Diretta Atp Shanghai 2018, info streaming video e tv: tornano in campo Andreas Seppi e Marco Cecchinato per giocare il loro secondo turno nel torneo di tennis, categoria Master 1000(Pubblicato il Wed, 10 Oct 2018 01:00:00 GMT)

Volley femminile - Mondiali 2018 : il calendario delle partite di domani (10 ottobre). Programma - orari e tv : Mercoledì 10 ottobre si giocheranno otto partite ai Mondiali 2018 di Volley femminile in corso di svolgimento in Giappone. La rassegna iridata entra nel vivo, siamo nel momento cruciale della seconda fase e si intensifica la battaglia per la qualificazione alla Final Six. L’Italia scenderà in campo per affrontare la Russia alle ore 09.10, una vittoria garantirebbe alle azzurre la matematica qualificazione alla terza fase della competizione ...