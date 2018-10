Le novità di Maisons du Monde per gli animali

vanityfair

(Di venerdì 12 ottobre 2018)duPetduPetduPetduPetduPetduPetduPetduPetduPetduPetduPetduPetduPetduPetduPetduPetUna coperta, un buon libro e il nostro cucciolo accoccolato sul divano. L’inverno diduci invita a vivere gli spazi domestici con tenerezza e comfort insieme ai nostri. A loro è infatti dedicata una linea di prodotti pensata per accompagnare cani e gatti in tutti i momenti della giornata. LEGGI ANCHEIl vostro cane è depresso? Occhio allo smartphone Giochi, passeggiate, pasti e sonni non saranno più come prima. A renderli speciali cucce, ciotole, guinzagli e tappetini, ma anche piccoli sfizi a cui sarà difficile dire no. «Glidei nostri ...