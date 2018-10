Le notizie del giorno – Il caso Cristiano Ronaldo ed il nuovo scandalo ‘Calciopoli’

calcioweb.eu

: Stesso copione del ponte di Genova. E purtroppo stessi attori #Castellucci - lucatelese : Stesso copione del ponte di Genova. E purtroppo stessi attori #Castellucci - Agenzia_Ansa : Crollo ponte: #Cantone, lacuna dl, la mafia può infiltrarsi. L'allarme del presidente Anac che esprime 'dubbi e per… - Agenzia_Ansa : Migrante aggredisce il direttore del Cara di #Foggia. Pretendeva 50 euro. Arrestato dai carabinieri per estorsione… -

(Di venerdì 12 ottobre 2018) Ledel– “Il Real annuncia di aver intrapreso un’azione legale nei confronti del giornale portoghese Correio da Manhã per aver pubblicato dellepalesemente false al solo scopo di danneggiare seriamente l’immagine del club. Il Real Madrid non è assolutamente a conoscenza delle informazioni che il giornale ha pubblicato con riferimento a, ragione per la quale non può essere stato in grado di intervenire in una situazione della quale non era a conoscenza. Il Real Madrid chiede una netta rettifica di quanto asserito all’interno del giornale“. E’ questo il comunicato ufficiale del Real Madrid sule sullesecondo le quali il Real Madrid è stato sempre a conoscenza dell’accordo concluso tra CR7 ed i legali della modella Kathryn Mayorga. Nel frattempo Der Spiegel, il settimanale tedesco che per primo ha ...