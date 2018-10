Le grandi donne dello champagne | la coppa di Madame de Pompadour | il calice più famoso

Femministe infuriate : iPhone troppo grandi per le mani delle donne : Come ogni anno, a seguito della presentazione della nuova line-up Apple per quanto riguarda il mondo smartphone sorgono molte polemiche. Tocca alle Femministe della Gran Bretagna oggi, le quali puntano il dito contro le dimensioni dei nuovi iPhone. Dove nasce la polemica Quest’anno Apple ha presentato tre nuovi iPhone tutti con una diagonale del display vicina ai 6 pollici, tra cui una versione Max che raggiunge addirittura i 6.5 pollici ...

Gb - Femministe contro Apple : 'Gli iPhone sono troppo grandi per le mani delle donne' : Dato che la mano femminile media è più corta di un pollice in larghezza rispetto a quella maschile, le donne denunciano di aver bisogno di dispositivi più piccoli. La larghezza dello schermo dei nuovi ...

Le illusorie "grandi speranze" : il premio Oscar von Donnersmarck porta a Venezia 188 minuti di piattezza : Primo: Natalie Portman è un vero fenomeno. Secondo: mai gridare al genio per un regista al primo film, il "dopo" è sempre un azzardo. Sono le due capitali conferme che arrivano al settimo giorno di Mostra. Se nel concorso primeggia "Vox Lux" è solo perché il trentenne statunitense Brady Corbet (pluripremiato a Venezia nel 2015 per l'opera prima "L'infanzia di un capo") è il più giovane autore in corsa ...

'Illuminate' : quattro grandi donne italiane raccontate in tv dal 2 settembre su Rai3 : Tra i testimoni illustri del mondo della politica, della scienza, dell'editoria, dell'arte e dello spettacolo che hanno dato il loro prezioso contributo al racconto di queste grandi protagoniste del ...

Uomini e Donne oggi - si registra Trono Over : confermati - grandi assenze e possibili ritorni : Uomini e Donne oggi, partono ufficialmente le prime registrazioni del Trono Over: grandi assenze, confermati e possibili ritorni oggi sono ufficialmente iniziate le registrazioni del Trono Over di Uomini e Donne. Le prime immagini dello studio sono state diffuse, poche ore fa, su Instagram stories dal profilo ufficiale del programma. Maria De Filippi, quindi, per […] L'articolo Uomini e Donne oggi, si registra Trono Over: confermati, ...

Illuminate - su Rai 3 quattro attrici raccontano grandi donne : quattro attrici per quattro grandi donne in un format che mescola fiction e narrazione diretta: questo il nucleo di Illuminate, nuovo programma al via su Rai 3 il prossimo 2 settembre alle 20.30, che sarà presentato in anteprima a Venezia.prosegui la letturaIlluminate, su Rai 3 quattro attrici raccontano grandi donne pubblicato su TVBlog.it 30 agosto 2018 17:41.

Illuminate - su Rai 3 quattro attrici raccontano grandi donne : quattro attrici per quattro grandi donne in un format che mescola fiction e narrazione diretta: questo il nucleo di Illuminate, nuovo programma al via su Rai 3 il prossimo 2 settembre alle 20.30, che sarà presentato in anteprima a Venezia.prosegui la letturaIlluminate, su Rai 3 quattro attrici raccontano grandi donne pubblicato su TVBlog.it 24 agosto 2018 17:41.