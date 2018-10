Le elezioni che minacciano l' Ue | prima delle Europee | | dalla Baviera alla Polonia

elezioni pulite : via libera alla legge per l'urna anti-frode (che costa 738 mila euro all'anno) : I deputati di Liberi e Uguali votano con la maggioranza M5s-Lega: la Camera ha approvato con 301 sì, 78 no e 106 astensioni...

Di Maio : “Bankitalia vuole un governo che non tocchi la Fornero? Si candidi alle elezioni” : Il vicepremier Luigi Di Maio critica la posizione di Bankitalia sul Def e ironizza: "Se Bankitalia vuole un governo che non tocca la Fornero, la prossima si volta si presenti alle elezioni con questo programma. Nessun italiano ha mai votato per la Fornero. È stato un esproprio di diritti e democrazia che viene rimborsato. Giustizia è fatta. Indietro non si torna".Continua a leggere

Riva Destra anche il Sicilia sosterrà Fratelli d'Italia alle elezioni 2019 : ... nel continuare la sua azione tesa a fornire un contributo alla ricomposizione di un'area politica italiana, dove la Destra torni a essere davvero protagonista, sosterrà tassativamente le liste e i ...

elezioni 2019 - Marchetti candida due Under 30 ECCO CHI SONO : E tra i punti che mi stanno a cuore ci SONO le frazioni: voglio che tornino a splendere perché per anni l'economia del paese si è basato sul mondo agricolo dei Ronchi e della Petiva. Oggi invece c'è ...

Le elezioni brasiliane parlano anche di noi. Ecco perché : Dopo 13 anni di governo del Partito dei Lavoratori (PT), simbolicamente conclusi dai Mondiali di calcio e dalle Olimpiadi, in Brasile gli ultimi due anni hanno visto approfondirisi la crisi economica e istituzionale: nel 2016 si è insediato il governo Temer, a seguito del "golpe istituzionale" ai danni di Dilma Rousseff, mentre solo pochi mesi fa è stato incarcerato l'ex presidente Lula ("Le élites non possono tollerare che ...

SPY FINANZA/ elezioni e auto - i pericoli che arrivano da Brasile e Germania : Si avvicinano dei voti importanti in Brasile e in Germania. Paesi che sono tra l'altro uniti dal calo della produzione di automobili.

Berlusconi : "Non vorrei che Salvini andasse a elezioni con M5s" |"Flat tax per pochi" : La situazione del Paese "è da piangere", il reddito di cittadinanza "una barzelletta". Nel Def "non c'è nessuna misura del programma del centrodestra. Anche la Flat tax è per una platea troppo ristretta. E' impossibile sommare il nostro contratto con ciò che prevede ilprogramma di M5s", ha detto il leader di FI

elezioni Brasile - chi è Jair Bolsonaro e perché fa paura : Conclude il piano economico un taglio ai costi della politica che porterebbe i ministeri da 29 a 15. Il Brasile è stato colpito negli ultimi anni da una delle peggiori crisi economiche della sua ...