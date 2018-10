Le donne nelle serie tv | quanto è difficile costruire un bel personaggio femminile?

Malattie reumatiche nelle donne : condizionano maternita' : La salute della donna con Malattie reumatiche croniche in età fertile, il valore della medicina di genere in un convegno a Roma

"Il futuro del Brasile nelle mani delle donne. Lula martire di una democrazia sequestrata" : Imparare dal Brasile. Dalla resistenza popolare messa in atto da una destra "trumpista" che vuole azzerare le conquiste sociali attuate da una sinistra che vede il suo leader più autorevole, l'ex presidente Lula, rinchiuso in carcere con una condanna a 12 anni dopo un processo-farsa. Imparare dallo straordinario movimento di donne che, sabato scorso, a riempito le piazze delle più importanti città del Brasile, per dire "No" ...

Malattie infettive : le donne nelle prigioni sono le più colpite - disagi mentali per il 70% dei detenuti : FOTOGRAFIA DELLE CARCERI – Secondo i più recenti dati forniti dall’amministrazione penitenziaria, ogni anno all’interno dei 190 istituti penitenziari italiani transitano tra i 100mila e i 105mila detenuti. I dati ufficiali del Ministero della Giustizia indicano che oltre il 50% dei soggetti ha meno di quarant’anni e che un detenuto su tre è straniero. Per quanto riguarda il genere, le donne sono circa il 4% della popolazione ...

Ricerca : “tristezza da autunno” - scoperto nelle donne scudo salva-umore : Le giornate iniziano ad accorciarsi, i giorni di pioggia si moltiplicano e si finisce più facilmente per cadere preda del ‘winter blues‘. Secondo un recente studio, però, alcune persone possiedono una sorta di ‘scudo‘ contro questa forma di depressione stagionale: in particolare le donne, che sembrano adattarsi meglio ai fattori di stress ambientale per evitare questa forma di depressione. Lo studio sulla depressione ...

Fertilità - a che età inizia a ridursi nelle donne? Solo il 5% lo sa : Nonostante molti pensino di essere informati, in realtà Solo il 5% delle persone sa a che età la Fertilità delle donne inizia realmente a ridursi. In realtà infatti le possibilità biologiche di una donna di avere figli iniziano a ridursi già dopo i 30 anni, mentre una buona parte (27%) pensa che ciò accada ben più tardi, verso i 40-44 anni. E’ uno dei dati emersi da un’indagine nell’ambito del sistema di sorveglianza Passi ...

Snam punta sui manager rosa : nel 2018 almeno la metà degli assunti nelle funzioni centrali saranno donne : Snam è una delle migliori aziende al mondo in tema di inclusione e tutela della diversità. Lo rivela il 'Diversity and Inclusion Index' di Thomson Reuters, la graduatoria delle 100 aziende globali più ...

Carceri - in Italia 60 minori vivono con le mamme detenute. “Nelle celle-nido carenze per donne con problemi psichiatrici” : “Dalla carenza di strutture di case famiglia protette”, che esistono ma in numero limitatissimo quando dovrebbero essere “la soluzione prioritaria”, alle comunità locali che “spesso non gradiscono le presenze delle detenute madri nel loro territorio”. E c’è anche la difficoltà di seguire “una legge – quella del 2011 che regola e tutela il rapporto tra madri detenute e figli e prevede anche gli Istituti di custodia attenuata – che ha ...

Brasile - donne e intellettuali contro Bolsonaro. Ma nelle favelas in tanti lo vedono come una soluzione : Paese che vai politico becero che trovi. In Brasile hanno Bolsonaro, che dopo una coltellata in pancia, ha prontamente ricevuto la solidarietà di un altro grande guerriero nostrano: Salvini. Si perché Bolsonaro è un militare, anche se di riserva, poraccio. Deputato, è considerato populista di estrema destra e forse per tali ragioni Salvini devereputarlo un vero figo. Ma ce ne sono anche altre, le stesse che hanno invece fatto incazzare le ...

Tiro con l’arco - Europei 2018 : Vanessa Landi e Mauro Nespoli sono d’oro nella gara mista! Argenti per uomini e donne nelle prove a squadre : L’ultima giornata dei Campionati Europei 2018 di Tiro con l’arco di Legnica (in Polonia) regala all’Italia una medaglia d’oro e due d’argento nelle gare a squadre dell’arco olimpico. In un primo pomeriggio piovoso i due terzetti azzurri hanno incassato due sconfitte molto amare e ricche di rimpianti contro Turchia nel femminile e Russia nel maschile. Nell’ultima sfida prevista dal programma gli azzurri ...

Lazio - in Curva Nord il volantino contro le donne : «Non sedetevi nelle prime file» : Il calcio italiano torna a fare parlare di sé all’estero. Non per le performance sportive, ma per un autentico attacco alle donne. Mentre sabato sera Lazio e Napoli si sfidavano all’Olimpico, a Roma, nel primo big match della Serie A 2018-19, i membri della Curva Nord, e in particolare gli Irriducibili, storici ultras laziali dall’impronta di estrema destra, hanno consegnato agli altri tifosi un volantino con cui ribadivano la ...

Lazio - volantino contro le donne apparso in Curva Nord : “Non siete ammesse nelle prime dieci file” : Le donne dalla decima fila in poi, davanti devono stare i “veri” ultras. Il volantino contro “mogli e fidanzate” è apparso in Curva Nord all’Olimpico, quella riservata ai tifosi biancocelesti, nel giorno della prima partita del campionato di Serie A tra Lazio e Napoli (vittoria degli ospiti per 2 a 1). Lo testimoniano varie foto del foglio, firmato “Il direttivo Diabolik Pluto“, che sono state postate ...

Lazio - donne fuori dalla Curva Nord/ Volantino shock degli ultras : “no mogli e fidanzate nelle prime 10 file” : donne fuori dalla Curva Nord: Volantino shock all'Olimpico prima di Lazio-Napoli. Gli Ultrà bianconcelesti: "mogli e fidanzate" oltre la decima fila. (Pubblicato il Sun, 19 Aug 2018 11:51:00 GMT)