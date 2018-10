Le code più belle delle star

Algoritmo ammazza code : mai più attese per entrare agli Uffizi : Tutto il mondo invidia all'Italia i suoi musei e le sue incredibili gallerie d'arte. Tutto il mondo ama venire a visitare l'Italia proprio per poter ammirare queste bellezze. Tutto il mondo purtroppo sa anche qual è il male cronico che affligge il nostro Paese: la scarsa organizzazione, soprattutto a livello ricettivo. Basti un esempio per tutti: la Galleria degli Uffizi a Firenze. La Galleria degli Uffizi è forse uno dei musei più amati e ...

Torino - code Gtt 'Più sportelli aperti per gli abbonamenti. Da migliorare la vendita on line' : C'è ancora molto da fare. Non si possono certo imputare al nuovo amministratore delegato di Gtt, Giovanni Foti, tutte le responsabilità per una situazione che arriva evidentemente da lontano. Ma lo ...