Lavoro | per 1 assunzione su 3 richieste competenze 4 0

Lavoro : si assumono Operatori Autostradali - stipendio fino a 35.000 euro : Assunzioni per 15 nuovi Operatori Autostradali. L’Agenzia per il Lavoro Articolo1 Soluzioni HR si occuperà delle selezioni, lo stipendio potrà raggiungere i 35.000 euro lordi annui. Le figure selezionate saranno impiegate nelle sedi in Emilia Romagna e Lombardia. La mansione da svolgere prevede attività di manutenzione delle autostrade e l’eventuale gestione delle emergenze come nevicate, grandi eventi di traffico, ecc. I contratti previsti ...

Skeleton - gli azzurri di Coppa del Mondo al Lavoro a Lillehammer per otto giorni di discese : La squadra di Skeleton a Lillehammer per otto giorni di discese sul ghiaccio Sono quattro i convocati dal direttore tecnico Maurizio Oioli per il primo raduno sul ghiaccio della squadra di Skeleton che si tiene sulla pista norvegese di Lillehammer da domenica 14 ottobre a lunedì 22 ottobre. Si tratta di Manuel Schwaerzer, Elena Scarpellini, Valentina Margaglio e Alessia Crippa. Il primo appuntamento agonistico dell’annata 2018/19 è ...

Pensioni - Salvini : ‘Con il superamento della Fornero nuovi posti di Lavoro’ : I vicepremier Matteo Salvini e Luigi Di Maio uniti contro la riforma delle Pensioni targata Fornero. Entrambi ne hanno parlato ancora una volta a margine dell’incontro a Palazzo Chigi con il premier Giuseppe Conte e i rappresentanti delle aziende partecipate. Una riunione che il presidente del Consiglio ha definito una “cabina di regia per gli investimenti”. All’incontro con i giornalisti in piazza Colonna, insieme a Conte anche i due ...

Sconosciuta al fisco - senza Lavoro e nullatenente - in realtà possedeva beni per 250mila euro : Sconosciuta al fisco, senza lavoro e nullatenente, in realtà possedeva beni per 250mila euro. Ville e macchine sequestrate dai carabinieri su disposizione dell Tribunale di Torino. La proprietaria è una sinti torinese di 37 anni.In tutta la sua vita, la donna ha dichiarato al fisco solo 131 euro, non ha mai presentato una dichiarazione dei redditi e, dalla banca dati Inps, risultava aver lavorato solo 12 giorni nel dicembre 2012. ...

La sicurezza sul Lavoro deve essere una priorità per il futuro : convegno a Pozzolo : CRONACA - Da gennaio a giugno di quest'anno sono state 42 le denunce di infortunio con esito mortale presentate all'Inail, l'istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, in ...

Lavoro - Croce Rossa : concorso per Autisti di Ambulanze : Bando di concorso da parte della Croce Rossa di Ferrara per l’assunzione di Autisti di Ambulanze a tempo indeterminato. Dal concorso scaturirà una graduatoria che resterà valida per due anni. Coloro che saranno prescelti verranno assunti con il ruolo di Operatori tecnici dipendenti. La scadenza per partecipare al bando è il 29 ottobre 2018, ore 12. Per ulteriori informazioni è a disposizione il bando ...

Una scrivania per tanti : ecco il Lavoro al tempo dello smart working : Spiega Paola Profeta, docente di Scienza delle finanze all'universita Bocconi di Milano: « Lo smart working non e il telelavoro , che prevede una postazione fissa da casa, con gli stessi criteri dell'...

Cambia città per Lavoro e scompare : il mistero di Valentino Loi e l'appello della sorella : "Nessuna segnalazione utile dopo la sua scomparsa. Valentino, fatti sentire", ci racconta la sorella Roberta in preda alla...

C'è Lavoro per Guardie svizzere in Vaticano : "1.500 euro al mese - vocazioni in calo" : In programma una sorta di corso di orientamento, della durata di una settimana, per giovani candidati che hanno manifestato...

Pensioni - Salvini : ‘Sulla legge Fornero non ci ferma nessuno - Lavoro per i giovani’ : Sulla stessa lunghezza d’onda i leader della Lega e del Movimento 5 Stelle in materia di riforma delle Pensioni. Mentre si avvicina il momento della presentazione della legge di Bilancio 2019 i due vicepremier, Matteo Salvini e Luigi Di Maio, tornano a ribadire la posizione del governo Conte in materia previdenziale e in particolare sul superamento della tanto contestata legge Fornero, uno dei punti del contratto gialloverde. Sulla riforma della ...

Lavoro : si selezionano modelle e modelli per evento di moda : Si selezionano modelle e modelli per un evento di moda che avrà luogo il 16 dicembre 2018 a Conversano (BA). Il campo della moda e dello spettacolo è sempre ambito da coloro che vogliono entrare a far parte di questo settore. Ogni occasione per poter avviare o consolidare il proprio sogno e le proprie ambizioni lavorative va sfruttato al meglio. Si specifica che il Lavoro sarà retribuito per le modelle e i modelli selezionati. I casting per ...

FORMAZIONE E Lavoro/ Il balzo in avanti per far crescere l'occupazione : È stata presentata la prima ricerca che ha preso in esame i dati della spesa Regionale per la FORMAZIONE professionale e per le politiche attive. MASSIMO FERLINI(Pubblicato il Wed, 10 Oct 2018 06:07:00 GMT)REDDITO DI CITTADINANZA/ La guida all'uso (impossibile) per i cittadini, di G. CazzolaCONTRATTI/ Il costo del licenziamento dopo la sentenza sul Jobs Act, di F. Sibani

L'azienda che assume solo ultracinquantenni rimasti senza Lavoro per colpa della crisi : ... aiutandole a reinserirsi nel mondo del lavoro'. 'Avevo un'azienda che è stata spazzata via dalla crisi, ho pensato che per me non ci sarebbe stato più spazio', dice Massimo, 56 anni, uno dei ...

Pensioni - Salvini : ‘Sulla legge Fornero non ci ferma nessuno - Lavoro per i giovani’ : Sulla stessa lunghezza d’onda i leader della Lega e del Movimento 5 Stelle in materia di riforma delle Pensioni. Mentre si avvicina il momento della presentazione della legge di Bilancio 2019 i due vicepremier, Matteo Salvini e Luigi Di Maio, tornano a ribadire la posizione del governo Conte in materia previdenziale e in particolare sul superamento della tanto contestata legge Fornero, uno dei punti del contratto gialloverde. "Sulla riforma ...