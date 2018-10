Laurea e master in scuole d’eccellenza fanno davvero la differenza per fare carriera?

vanityfair

(Di venerdì 12 ottobre 2018) Come scrivere un curriculum a prova di robot

Quanto conta il curriculum come biglietto da visita? In un mercato del lavoro che cambia sempre di più e sempre più in fretta, presentarsi bene è importante. Ma «adattarsi alle circostanze è fondamentale», spiega Roberta Bazzo che, a 32 anni, è chief financial officer di Birra Peroni, dove guida la strategia finanziaria dell'azienda. «Volevo lavorare nell'ambito delle energie, ma mi sonota in Ingegneria nucleare al Politecnico di Milano nel 2009 e tutte le grandi società non assumevano perché era appena scoppiata la crisi finanziaria. Così ho scelto la consulenza e fatto domanda a McKinsey, dove mi hanno presa. Lavorando, mi sono resa conto che ...