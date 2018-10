Lardini | the new dandy style

gqitalia

(Di venerdì 12 ottobre 2018) La campagna inglese con i suoi colori, i suoi odori, la sua naturale eleganza è lo scenario in cui è immerso l’uomoper la stagione autunno-inverno 2018/2019. Il marchio, che quest’anno ha celebrato i suoi primi quarant’anni, è da sempre riconosciuto in tutto il mondo per la maestria della tradizione sartoriale che affonda le proprie radici in un know-how straordinario fatto di storia, territorio, coraggio, made in Italy e amore per la qualità. Il guardaroba è scandito con assolta precisione nell’imprinting delle strutture e nella completezza di tipologie di capi, materie e motivi: le giacche e i pantaloni sono costruiti con accuratezza quasi architettonica, ma senza alcuna rigidità. Le prime sono spesso sfoderate, perché basta la texture per dar loro la giusta prestanza. I cappotti e l’outerwear propongono un lessico intero di modelli, quasi tutti a ...