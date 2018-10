La Vita in Diretta Anticipazioni e ospiti 12 ottobre | tutto su Eugenie e Jack e

Il Parco urbano delle cantine di Rapolla a "La Vita in diretta" di Rai 1 : ... visite guidate nel centro storico; degustazione di caldarroste; "Villaggio contadino" con dimostrazione di antichi mestieri e giochi popolari; mostra fotografica; musica e spettacoli itineranti in ...

La Vita in diretta/ Anticipazioni e ospiti 11 ottobre : il caso Cucchi e il compleanno della Fialdini : La vita in diretta torna in onda oggi con un evento importante ovvero il compleanno di Francesca Fialdini. Come sempre il programma partirà dalla cronaca e dal caso Cucchi(Pubblicato il Thu, 11 Oct 2018 14:57:00 GMT)

La Vita in Diretta - Tiberio Timperi prova a chiarire : “Tensioni tra me e Francesca Fialdini? Forse a qualcuno dà fastidio che il programma va bene” : Dopo più di un mese dal debutto della nuova Vita in Diretta il rapporto tra Francesca Fialdini e la new entry Tiberio Timperi continua a suscitare interesse. Tra fuorionda, frecciatine e retroscena l’argomento è tornato di moda. “Il copione fa schifo” aveva sbottato lei, “Hai preso 29 all’esame perché eri raccomandata?”, aveva colpito lui. Dagospia ha raccontato di un clima teso dietro le quinte, altre testate ...

La Vita in diretta - l'inviata attraversa col rosso e Tiberio Timperi si infuria : finisce malissimo : l'inviata, però, risponde e spiega - riferendosi ai recenti fatti di cronaca con pedoni morti travolti da autobus - di averlo fatto proprio per spiegare quanto possa essere pericoloso. Spiegazione ...

Gigliola Cinquetti/ "I talent? Non mi piacciono molto. Sono stata fortunata perché..." (La Vita in diretta) : Gigliola Cinquetti si racconta parlando della sua vita, della carriera e del successo. Nelle sue parole, anche un attacco ai talent show, che definisce... (La vita in diretta)(Pubblicato il Wed, 10 Oct 2018 19:08:00 GMT)

RENATO ZERO - IL TRIANGOLO COMPIE 40 ANNI / Il messaggio del cantante (La Vita in diretta) : Il TRIANGOLO di RENATO ZERO COMPIE 40 ANNI: Enrica Bonaccorti ripercorre la storia di un grande successo nel salotto di Rai Uno. A La vita in diretta il messaggio del cantante (Pubblicato il Wed, 10 Oct 2018 18:38:00 GMT)

La Vita in Diretta - Timperi rimprovera la sua inviata : "Perché attraversi con il rosso?" : Gaffe, in Diretta, a La Vita in Diretta. Che cosa è successo? Un"inviata della trasmissione pomeridiana di Rai Uno ha pensato bene di attraversare a strada con il semaforo rosso, non dando certo il buon esempio. Proprio come sottolineato da un attonito Tiberio Timperi in studio.La cosa non è sfuggita all"occhio attento del conduttore, che ha prontamente rimproverata la sua cronista: "Stai attraversando con il rosso in questo momento". L'inviata, ...

La Vita in Diretta - Timperi la butta sull’ironia : «Io e Francesca litighiamo tutti i giorni! Ma non è che dà fastidio a qualcuno che sto programma va bene?» : Tiberio Timperi e Francesca Fialdini - La Vita in Diretta Tiberio Timperi ha deciso di buttarla sull’ironia. Sì, proprio lui, che non strapperebbe una risata nemmeno per errore, ha deciso di ironizzare sulle presunte malelingue riguardo al suo rapporto con Francesca Fialdini, con la quale conduce La Vita in Diretta. Il conduttore ha provato a ‘convincere’ il telespettatore, inVitandolo -qualora si fosse scandalosamente ...

La Vita in Diretta - Timperi la butta sull’ironia : «Io e Francesca litighiamo tutti i giorni! Ma non è che da fastidio a qualcuno che sto programma va bene?» : Tiberio Timperi e Francesca Fialdini - La Vita in Diretta Tiberio Timperi ha deciso di buttarla sull’ironia. Sì, proprio lui, che non strapperebbe una risata nemmeno per errore, ha deciso di ironizzare sulle presunte malelingue riguardo al suo rapporto con Francesca Fialdini, con la quale conduce La Vita in Diretta. Il conduttore ha provato ad ingerire la pillola al telespettatore, inVitandolo -qualora si fosse scandalosamente azzardato a ...

La Vita in Diretta/ Anticipazioni e ospiti 10 ottobre : bassi ascolti e Timperi ancora bocciato : Gli ascolti de La Vita in Diretta continuano ad essere bassi mentre Tiberio Timperi è ancora bocciato dalla critica, quali saranno i temi di oggi pomeriggio?(Pubblicato il Wed, 10 Oct 2018 14:16:00 GMT)

La Vita in diretta - Timperi e la Fialdini in crisi? Parlano i conduttori : Tiberio Timperi e Francesca Fialdini non vanno d’accordo. La voce di problemi tra i due conduttori de La vita in diretta circola da un po’. Le indiscrezioni sostengono che i due non si sopportino e che tra loro la sintonia sia finita dopo la battuta di Timperi. Per chi non lo sapesse, la prima puntata de La vita in diretta dopo la pausa estiva era iniziata con una bella gaffe: Timperi aveva dato della raccomandata alla Fialdini che se l’era ...

TIBERIO TIMPERI E FRANCESCA FIALDINI/ “Cari siti - su cosa abbiamo litigato? Fateci sapere..” (Vita in Diretta) : TIBERIO TIMPERI e FRANCESCA FIALDINI: “Tensioni e liti? Forse dà fastidio il successo de La Vita in Diretta”. I due conduttori smentiscono le voci su presunte frizioni tra loro(Pubblicato il Tue, 09 Oct 2018 19:13:00 GMT)

MIRIANA TREVISAN/ Dalla parte di Cristiano Ronaldo? "Ognuno elabora il dolore a modo suo" (La Vita in Diretta) : MIRIANA TREVISAN a La Vita in Diretta: dopo l'oblio la bufera per le presunte molestie subite. Oggi la showgirl è ospite del programma condotto da Francesca Fialdini e Tiberio Timperi(Pubblicato il Tue, 09 Oct 2018 18:25:00 GMT)

Inviata attraversa in diretta col rosso/ Tiberio Timperi : “Ma che fai?”. Bufera sui social (Vita in Diretta) : Inviata attraversa in diretta col rosso e Tiberio Timperi sbotta: “Ma che fai?”. La Vita in diretta, Bufera sui social: pioggia di critiche sulle pagine del programma(Pubblicato il Tue, 09 Oct 2018 17:25:00 GMT)