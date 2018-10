La troika preoccupata Nuove raccomandazioni all' Italia da Fmi | Bce e Ue

huffingtonpost

(Di venerdì 12 ottobre 2018) Lepiovono quotidianamente su Roma. Arrivano anche oggi dalla, dal Fondo Monetario Internazionale, dalla Banca Centrale Europea e dalla Commissione Ue, che chiedono in coro un aggiustamento di rotta, un rientro dentro le regole di bilancio e una maggiore collaborazione. Tutto questo mentre Giovanni Tria è a Bali per i lavori delle assemblee annuali di Fmi/Banca Mondiale, vede il segretario americano al Tesoro Steve Mnuchin e ribadisce l'impegnono a ridurre il debito/Pil; incontra Pierre Moscovici e registra "un'atmosfera buona" e un "clima dialogante".Per l'Fmi, la manovra in discussione "va in direzione opposta rispetto ai nostri suggerimenti. Credo seriamente che per diverso tempo non sia stato seguito il consolidamento di bilancio che ha portato l'a crescere sotto il suo potenziale" afferma Poul Thomsen, a capo del Dipartimento europeo del ...