La stagione del Teatro della Tosse di Genova

Ramsey : 'Resterò all'Arsenal fino al termine della stagione' : LONDRA - L'Arsenal ha ritirato la sua proposta di rinnovo ma Aaron Ramsey rimarrà comunque fino a giugno. Il 27enne centrocampista gallese esce allo scoperto e parla pubblicamente della sua situazione ...

Arsenal - Ramsey : “Resto fino al termine della stagione” : Aaron Ramsey, centrocampista dell’Arsenal in scadenza di contratto a fine stagione, non lascerà i londinesi a gennaio. È stato lui stesso a smentire la voci di un possibile addio anticipato nella sessione di calciomercato invernale. “Resterò fino a fine anno, farò del mio meglio con l’Arsenal per cercare di realizzare qualcosa di speciale“, ha aggiunto il gallese, che si è poi soffermato sulla rottura con i Gunners: ...

NBA - i 10 migliori passatori della scorsa stagione : Soltanto Russell Westbrook ha terminato la regular season in doppia cifra alla voce assist, seguito da un LeBron James ai suoi massimi in carriera. Sul terzo gradino del podio James Harden: 8.8 ...

Domenica primo appuntamento con la stagione del Teatro Ragazzi al De Andrè di Casalgrande : Il prezzo per i singoli spettacoli è invece di 6 euro. Per informazioni, http://www.Teatrodeandre.it/la-cicala-e-la-formica/

True Detective : pochi mesi al ritorno della serie cult. Arriva la stagione tre : Tre anni dopo l'impetuosa stagione due, criticata per la sua inconsistenza, True Detective torna in tv, finalmente. Il primo episodio? è previsto per 13 Gennaio 2019 in America sulle frequenze della ...

'De-fense! De-fense!' : i 10 migliori stoppatori della scorsa stagione : La stoppata non è certo l'unico indicatore dello sforzo difensivo di un giocatore, ma l'intimidazione a centro area è sicuramente una parte importante nella formazione di un'identità difensiva di ...

Fortnite : come completare le sfide della Settimana 3 stagione 6 : Fin dall’introduzione della seconda Stagione, Fortnite è caratterizzato da sfide Settimanali riservate a tutti gli utenti che decidono di acquistare il Pass Battaglia. Con il debutto della Stagione 5 sono state introdotte anche le sfide gratuite dedicate a tutti gli leggi di più...

Al via domenica 14 ottobre la quarta stagione del Teatro degli Angeli : Al via la quarta stagione del Teatro degli Angeli , un programma teatrale che propone risate, ma anche musica, danza, spettacoli dedicati alla memoria e molto altro, nella splendida cornice dell'Oratorio Santa Croce, via Massa Carrara 3, restituito alla fruizione dei cittadini anche grazie a un patto di cittadinanza ...

Città di Castello - presentata la stagione di prosa del Teatro degli Illuminati : La collaborazione con il TSU sta crescendo e si sta personalizzando sul gusto degli spettatori tifernati come dimostrano gli spettacoli in cartellone in cui figurano alcuni degli allestimenti di ...

I Medici 2 : i segreti della stagione dedicata a Lorenzo Il Magnifico : È giunto il momento di tornare nella Firenze rinascimentale de I Medici, con la serie tv internazionale (nata da una coproduzione tra Lux Vide in collaborazione con Rai Fiction, Altice Group e Big Light Productions) a loro dedicata che tornerà sugli schermi di Rai 1 dal 23 ottobre, con un’anteprima dei primi due episodi prevista su Raiplay per il 16 ottobre. E dopo aver messo al centro Cosimo De’ Medici (interpretato da Richard ...

Calciopoli in Belgio - il tecnico del Club Brugge davanti al giudice : “possibili influenze sulle partite nella stagione scorsa” : L’allenatore del Club Brugge, Ivan Leko, è stato convocato dai giudici dopo l’arresto per chiarire alcuni aspetti dello scandalo che ha investito il Belgio L’allenatore del Club Brugge Ivan Leko è apparso davanti a giudice un giorno dopo essere stato arrestato nell’ambito di un’indagine sulle partite truccate nel calcio belga, secondo quanto riferito dall’agenzia belga giovedì citando il suo avvocato. Il ...

Ciclismo - Pinot vince la Milano-Torino e si confessa innamorato dell’Italia : “questa la settimana più bella della stagione” : Thibaut Pinot dopo la vittoria della Milano-Torino si confessa innamorato dell’Italia e commenta il suo trionfo sulla salita di Superga Thibaut Pinot ha conquistato ieri la Milano-Torino, che gli ha consegnato il quarto successo stagionale. Il ciclista francese si è detto innamorato dell’Italia e di questa parte di stagione che gli regala emozioni proprio dentro i nostri confini. “Dall’Emilia al Lombardia, questa per me è ...

Una stagione da ricordare Il nuovo programma del Teatro Kopó Brindisi : Il pubblico apprezzerà l'offerta di spettacoli, poiché tocca tutti i generi, dalla narrazione fino alla commedia musicale. Talvolta in maniera allegra e spassosa, talaltra in modo profondo ed ...

Alziamo il Sipario 2018. La stagione invernale si muove sulle note della lirica : ... Giovanni Latella : "L'impegno dell'Amministrazione Falcomatà ha concretizzato anche quest'anno la possibilità per il pubblico reggino di assistere a sette spettacoli di grande interesse , in un ...