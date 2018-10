La riforma più urgente della Costituzione? Aggiungervi la patria

riforma pensioni - Boeri : "Con Quota 100 più debito per 100 miliardi e sistema a rischio" : Il presidente dell'Inps lancia l'allarme: ""Si tratta di operazioni molto costose: si aumenta la spesa e si riducono i contributi -spiega - non bastano due giovani neo assunti per pagare lapensione di uno che esce". Dalle pensioni d'oro risparmi solo per 150 milioni: "Riguardano 30mila persone"

riforma pensioni 2018/ Taglio dei vitalizi al Senato più vicino (ultime notizie) : Riforma pensioni 2018, ultime notizie. Taglio dei vitalizi al Senato più vicino. Tutte le novità e le news sui principali temi previdenziali di oggi, 4 ottobre(Pubblicato il Thu, 04 Oct 2018 14:49:00 GMT)

riforma pensioni 2018/ Si avvicina il taglio degli assegni più alti (ultime notizie) : Riforma pensioni 2018, ultime notizie. Si avvicina il taglio degli assegni più alti. Tutte le novità e le news sui principali temi previdenziali di oggi, 4 ottobre(Pubblicato il Thu, 04 Oct 2018 11:27:00 GMT)

Finanziamenti alla politica - la riforma : “Pubblici i nomi di chi dona più di 500 euro. Fondazioni equiparate ai partiti” : Niente privacy per chi finanzia i partiti politici con più di 500 euro. Neanche quando si tratta di soldi donati alle Fondazioni che poi li girano agli stessi partiti. Lo prevede il ddl Anticorruzione approvato dal Consiglio dei ministri il 6 settembre scorso e che inizierà ad essere discusso alla Camera il 4 ottobre. Atteso soprattutto per il daspo ai corrotti e l’utilizzo dell’agente sotto copertura per indagare sui reati di tipo ...

Appello Uncem : "Anche per le zone montane la riforma del Catasto non è più derogabile" : Uncem si unisce alla richiesta di Ance e Assoimmobiliare , trasmessa nei giorni scorsi al Governo , per individuare, nella prossima legge di bilancio, una fiscalità immobiliare per incentivare la ...

riforma pensioni 2018/ Fornero : c'è il rischio di creare più poveri (ultime notizie) : Riforma pensioni 2018, ultime notizie. Elsa Fornero: c'è il rischio di creare più poveri. Tutte le novità e le news sui principali temi previdenziali di oggi, 25 settembre(Pubblicato il Tue, 25 Sep 2018 14:52:00 GMT)

riforma PENSIONI 2018/ I modi più veloci per smettere di lavorare prima (ultime notizie) : RIFORMA PENSIONI 2018, ultime notizie. I modi più veloci per smettere di lavorare prima. Tutte le novità e le news sui principali temi previdenziali di oggi, 20 settembre(Pubblicato il Fri, 21 Sep 2018 09:09:00 GMT)

Via alla riforma fiscale : Irpef con 4 aliquote ma il Sud paga di più : Il ministro dell'Economia, Giovanni Tria, starebbe studiando un piano più ambizioso per ridurre la tassazione sui redditi personali, dopo quella per le imprese. L'idea, non nuova, sarebbe quella di ...

Manovra - più fondi per reddito di cittadinanza e riforma delle pensioni : Potrebbe crescere la dote a disposizione dei partiti in vista della legge di Bilancio. E pare quindi destinato a lievitare anche l'importo complessivo della Manovra che il governo deve approvare entro ...

Indicam : riforma Copyright rende più sicuro e trasparente : Roma, 14 set., askanews, - Il voto del Parlamento Europeo, favorevole alla revisione della Direttiva sulla tutela del Copyright, è un passo importante verso una maggiore e migliore integrazione del ...

Savona presenta riforma Ue - per renderla 'più forte e più equa' : Il documento analizza tre argomenti: L'architettura istituzionale della politica monetaria; L'architettura istituzionale della politica fiscale e la conformazione da questa assunta; Le regole della ...

Ue - riforma copyright : al voto regole più restrittive su diritto d'autore del web : In ballo notevoli interessi economici. Da una parte le multinazionali del web, che tentano di non far passare la riforma. Dall'altra le associazioni europee degli editori, giornalisti e delle imprese ...

Copyright - Commissione Ue : "riforma oggi o mai più"/ Ultime notizie - proposta "non mette al bando meme e link" : Copyright, Commissione Ue: "Riforma oggi o mai più". Ultime notizie, portavoce sottolinea: "La nostra proposta salvaguarda la libertà di espressione".(Pubblicato il Mon, 10 Sep 2018 16:40:00 GMT)

riforma del copyright alla battaglia decisiva. Bruxelles : «Ora o mai più» : È il monito lanciato dalla Commissione Ue alla vigilia del dibattito e del voto in plenaria a Strasburgo. L’esame avverrà per ciascun emendamento: l’esito della votazione è incerto. Gli eurodeputati hanno denunciato forti pressioni da parte dei colossi di Internet per affossare la direttiva...