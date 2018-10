La Rai paga 6500 euro per ogni puntata di Mr Spending review Carlo Cottarelli

Fabio Fazio svela quanti soldi paga la Rai a Carlo Cottarelli - a puntata : Fabio Fazio svela quanti soldi paga la Rai a Carlo Cottarelli, a puntata La Rai ha svelato quanti soldi paga Carlo Cottarelli per le sue ospitate fisse da Fabio Fazio a Che tempo che fa, su Raiuno: 6.500 euro a puntata, compenso che verrebbe girato all’università Cattolica dove il direttore dell’Osservatorio sui conti è docente. “La Rai – è la risposta dell’azienda al senatore di Forza Italia Maurizio ...

Vieni da Me - il programma di Caterina Balivo sempre più identico allo show di Ellen De Generes. Ma i diritti vengono pagati? Abbiamo chiesto alla Rai - ecco com’è andata : C’è un nuovo spazio a Vieni da me e si chiama il tè delle principesse. Abbiamo due gemelline come inviate speciali e in quanto principesse possono andare dove vogliono in tutto il mondo e fare le domande che vogliono a personaggi famosi”, così Caterina Balivo annuncia l’ingresso in studio delle piccole Camilla e Corinne. A Vieni da me viene trasmessa la prima intervista delle baby principesse ad Albano Carrisi. Indirizzate ...

Lega - propaganda politica Parodi inaccettabile. Lasci la Rai : ... la giornalista e moglie del sindaco Pd di Bergamo, Giorgio Gori, ha utilizzato il servizio pubblico radio-televisivo a proprio uso e consumo, facendo propaganda politica alla faccia del pluralismo ...

Cristina Parodi - Lega : “Lasci la Rai - ha offeso Matteo Salvini e fatto propaganda utilizzando il servizio pubblico” : “Se Cristina Parodi è tanto delusa dalla politica italiana scenda in campo. E, soprattutto, lasci la Rai”. I parlamentare della Lega Paolo Tiramani, capogruppo in Commissione Vigilanza, e altri sei colleghi di partito hanno chiesto alla conduttrice tv di abbandonare l’azienda pubblica dopo alcune suoi giudizi sul crescente consenso del Carroccio durante una trasmissione radiofonica e annunciato un’interrogazione in Commissione Vigilanza.-- “Con ...

Ignazio FRailis - uccise vicina per un pappagallo : “semifermo”/ Lo zio al processo : “Lo usavano per offenderlo” : Ignazio Frailis, uccise vicina per un pappagallo: “semifermo”. Lo affermano gli esperti attraverso una perizia. Lo zio al processo: “Lo usavano per offenderlo”. Le ultime notizie(Pubblicato il Mon, 08 Oct 2018 19:06:00 GMT)

Antonella Clerici non è più alla Prova del Cuoco ma la Rai la paga lo stesso : Antonellina se n’è andata dopo 18 anni in grande stile, lasciando nelle mani di Elisa Isoardi la conduzione dello storico programma di cucina del daytime di Rai uno, ma continuerebbe a percepire dalla Rai un compenso di 230mila euro. Per la Clerici, il servizio pubblico spenderebbe circa 2 milioni di euro ma in questa cifra, oltre al programma “Portobello” ci sarebbero anche più di 200mila euro per la “Prova del ...

Antonella Clerici e il compenso Rai “fantasma”/ Non conduce più la Prova del Cuoco ma viene pagata lo stesso? : Antonella Clerici e il compenso Rai “fantasma”: non conduce più la Prova del Cuoco ma viene pagata lo stesso? Le ultime notizie sulla conduttrice e il nuovo caso(Pubblicato il Mon, 01 Oct 2018 16:41:00 GMT)

Canone Rai - scade l’ultima rata : quando e come va pagata : Sta per scadere il termine fissato per il pagamento dell'ultima rata del Canone Rai per chi non riceve l'addebito sulla bolletta della fornitura elettronica. Nel caso in cui il pagamento sia suddiviso in quattro rate trimestrali da 23,93 euro l'una, il versamento deve avvenire entro il 31 ottobre tramite modello F24.Continua a leggere

Di Maio : “Italiani non possono pagare canone per una Rai così. Salvini? Non chieda garanzie per Berlusconi” : “Una cosa è certa: gli italiani non possono pagare il canone per una Rai in queste condizioni“. Sono le parole del vicepresidente del Consiglio, Luigi Di Maio, intervistato da Massimo Giletti a Non è l’arena (La7). E rivolgendosi al conduttore, il ministro M5s spiega: “La nostra più grande sfida è mettere mani sulla Rai, rimetterla in moto e garantire il merito, cosa di cui lei, Giletti, è informato visto che è stato uno ...

Che tempo che fa - Fabio Fazio interpellato da Maurizio Gasparri : 'Cottarelli viene pagato dalla Rai?' : Neanche il tempo di esordire a Che tempo che fa da Fabio Fazio e per Carlo Cottarelli arrivano i primi attacchi frontali. Sulla presenza fissa dell'economista ha sollevato dubbi il senatore di Forza ...

Gasparri contro Cottarelli a Che tempo che fa : "Viene pagato dalla Rai?" : Parte Che tempo che fa e scatta subito la prima polemica. A generarla è Maurizio Gasparri, che se la prende con l’ospitata di Carlo Cottarelli.Una presenza fissa quella dell’economista, che ha aperto la nuova stagione del programma domenicale di Raiuno (QUI la diretta della prima puntata) scatenando le perplessità dell’ex Ministro delle Comunicazioni: “Ma Fabio Fazio paga Cottarelli per averlo a Che tempo che fa? Che dice la Rai? Ha ...

Megalò 2 - a febbRaio il Tar decide sulla 'sveltina' del Comune di Cepagatti : CHIETI. Saranno allora decisive le udienze pubbliche già messe in calendario per l'8 febbraio 2019 per determinare la sorte del mega intervento edilizio noto come "Megalò 2". Il Tar di Pescara ha ...

Il finale di SEAL Team su Rai2 con un alto prezzo da pagare per Jason : anticipazioni 19 settembre : Il finale di SEAL Team andrà in onda su Rai2 il prossimo 19 settembre. Il primo ciclo di episodi della nuova serie con David Boreanaz di Bones si concluderà la prossima settimana con buona pace dei fan che dovranno aspettare la prossima estate per rivedere SEAL Team su Rai2. Più fortunati coloro che si lasciano tentare dallo streaming e che già alla fine del mese seguiranno in contemporanea con gli Usa la seconda stagione. La squadra ...

Varese : favorivano assunzione opeRai dietro pagamento - due uomini arrestati (2) : (AdnKronos) - Dopo l'assunzione, i due costringevano i dipendenti a versare a loro favore ulteriori somme mensili, pari al 40% della retribuzione, perché potessero mantenere il posto di lavoro. I due sono stati arrestati e dovranno rispondere dell'accusa di estorsione. Contemporaneamente, con il sup