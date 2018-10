La presidente del Senato visita Genova

Ceferin ad Agnelli : 'La Superlega è fuori questione'. Il presidente della Juventus replica : 'Dal 2024 riscriviamo il calcio' : Oggi non si sa cosa sia, prima il mondo con l'Intercontinentale si fermava a guardare, ora non si sa bene. Ma prima di cambiare, bisogna mettere ordine'. Ceferin - 'Per me la Superlega danneggerebbe ...

Juventus - il presidente Agnelli su Cristiano Ronaldo : “il supereroe che ha unito le due anime del club” : Juventus, il presidente Andrea Agnelli ha parlato dell’apporto che Cristiano Ronaldo sta dando al club non solo dal punto di vista sportivo Il presidente della Juventus Andrea Agnelli, è stato ospite del Festival dello Sport di RCS. Tra le domande sottoposte ad Agnelli non è mancata quella su Cristiano Ronaldo, il quale a detta del presidente ha unito le due anime della società: “E’ stata la prima volta che le due anime ...

Federico Binatti sarà il prossimo presidente della Provincia di Novara : Federico Binatti presidente della Provincia: ora è ufficiale. Ecco il commento del Senatore Gaetano Nastri. Federico Binatti presidente della Provincia di Novara E' ufficiale il fatto che Federico ...

VITTORIO SGARBI HA COMPRATO IL CERVIA/ Ufficiale : è il nuovo presidente del club romagnolo di Serie D : VITTORIO SGARBI ha COMPRATO il CERVIA. Ufficiale: è il nuovo presidente del club romagnolo di Serie D. "Ho chiesto consigli a Berlusconi, voglio arrivare in Serie A."(Pubblicato il Thu, 11 Oct 2018 22:23:00 GMT)

Spazio - emergenza Soyuz : il commento del presidente dell'Asi : Milano, 11 ott. , askanews, - "Tutto è andato bene e le procedure di recupero hanno funzionato". Il presidente dell'Agenzia spaziale italiana , Asi, , Roberto Battiston ha commentato su Asitv, la web ...

Cairo : 'Dal nuovo presidente della Figc presto riforme - la Serie A deve tornare a essere un campionato di riferimento' : Il presidente del Torino Urbano Cairo , aprendo il Festival dello sport a Trento, parla delle novità in vista per il calcio italiano: 'Il mondo del calcio è in una fase di ripensamento e rilancio - riporta Ansa - Viviamo ancora un momento non facilissimo, come ...

presidente Fondazione FS Moretti e AD Gruppo FS Battisti a TLB sul recupero del patrimonio storico : Presentazione della nuova serie TV di History Channel "L'Italia del treno" , presente l'intero Stato Maggiore del Gruppo Ferrovie dello Stato e della Fondazione nata nel 2013 e promossa dall'AD dell'...

Francesco Puggelli sarà il nuovo presidente della Provincia di Prato : Il sindaco di Poggio a Caiano lo ha reso noto dopo una riunione con i sindaci dell'area pratese che lo hanno indicato come successore di Matteo Biffoni in vista delle elezioni Provinciali del prossimo ...

Monaco - esonerato Jardim : le parole del vicepresidente Vasilyev e la replica del tecnico : A ora di pranzo il Monaco ha comunicato di aver esonerato Leonardo Jardim. Il tecnico nato in Venezuela ha pagato la l’inizio di stagione disastroso della squadra monegasca, dopo nove partite penultima in classifica con sei punti. Jardim, a Montecarlo dal 2014, ha condotto il Monaco alla vittoria della Ligue 1 nel 2017. Il vicepresidente Vadim Vasilyev lo ha ringraziato: “Ha permesso al Monaco di diventare un riferimento in ...

Brindisi - incendiata l'auto del presidente Arci : offre servizi ai migranti : Attentato ai danni dell'avvocato Catamo, l'Arci Puglia ha espresso in una nota solidarietà all'uomo "impegnato quotidianamente in percorsi virtuosi di innovazione sociale, promozione della cultura e accoglienza

Francia - il presidente Le Graet stuzzica Benzema : l’attaccante del Real Madrid risponde per le rime : Dopo le parole del presidente della Federazione Francese, Benzema ha risposto per le rime tramite i propri canali social “La Nazionale francese è un discorso chiuso per Karim Benzema“, è quanto ha sottolineato il presidente della FFF, Noel Le Graet, intervenuto ai microfoni del giornale Ouest-France per sottolineare come l’attaccante del Real Madrid non sia ben visto in Nazionale. Un’uscita che non è piaciuta a ...

Benzema - l'attacco del presidente Federcalcio Le Graet : 'Fuori forma - addio nazionale'. La replica : 'Mi lasci in pace' : La Francia è campione del mondo ed è ciò che conta, il resto è futile. La ringrazio". Tuttavia, finché non sarà la giustizia a mettere la parola fine a questo caso, per il giocatore del Real Madrid ...

Keiko Fujimori - leader dell’opposizione peruviana e figlia dell’ex presidente Alberto Fujimori - è stata arrestata con l’accusa di finanziamenti illeciti : Keiko Fujimori, leader del principale partito di opposizione nel parlamento peruviano (Fuerza Popular) e figlia dell’ex presidente Alberto Fujimori, è stata arrestata con l’accusa di finanziamenti illeciti e riciclaggio. Fujimori, che ha 43 anni, è accusata di aver ricevuto 1,2 milioni di The post Keiko Fujimori, leader dell’opposizione peruviana e figlia dell’ex presidente Alberto Fujimori, è stata arrestata con ...