huffingtonpost

: RT @HuffPostItalia: La performance di Andrea Bocelli alle nozze della principessa Eugenie vi farà emozionare - MustErminea : RT @HuffPostItalia: La performance di Andrea Bocelli alle nozze della principessa Eugenie vi farà emozionare - HuffPostItalia : La performance di Andrea Bocelli alle nozze della principessa Eugenie vi farà emozionare - Mastermasker : Il lato oscuro dell' amore Performance Massimiliano Vacca & Simonetta Boscu Musica tratta dal CD Ambra di Andrea Lai Ph Valeria Bulla -

(Di venerdì 12 ottobre 2018)britannicheEugenia, è spiccato un tocco d'Italia.ha cantato per gli sposi nella cappella di St. George, incantando tutti i presenti. Per gli 850 invitati,ha intonato "Ave Maria" e "Panis Angelicus". L'annuncio era arrivato settimana scorsa e l'esibizione del maestro italiano con la Royal Philarmonic Orchestra è stata toccante.Het Ave Maria door the one and only @#royalwedddingpic.twitter.com/jlBXRB1uPA — Rick Evers (@RickEversRoyal) 12 ottobre 2018Gli interventi musicali in genere sono uno dei punti di forza dei matrimoni reali. A maggio, il Kingdom Choir ha eseguito una straordinaria interpretazione di "Stand by Me", brano del 1961 di Ben E. King. La canzone ha scandito con le sue note il momento del "Sì" tra Harry e Meghan Markle. Il silenzio che ha avvolto il momento solenne era lo stesso ...