La nuova Coppa Davis rischia il flop

La “nuova” Coppa Davis 2019 potrebbe essere un flop : Zverev - Federer si oppongono e pensano al forfait : Coppa Davis 2019 già nella bufera, le novità apportate alla storica competizione non piacciono affatto ai big del tennis mondiale La “nuova” Coppa Davis 2019, reinventata dell’associazione Kosmos, potrebbe rivelarsi un flop clamoroso. L’idea di concentrare in due tronconi la Davis, facendola giocare in campo neutro e senza i 5 set di durata, aveva l’intento di riavvicinare i big del tennis mondiale al torneo. ...

Tennis : la nuova Coppa Davis 2019 penalizza l’Italia. Finali sul cemento - superficie poco amata dagli azzurri : Il prossimo anno il mondo del Tennis vedrà la nascita della nuova Coppa Davis. Quella del 2019 sarà la prima edizione con il formato voluto dal gruppo di investimento Kosmos e dal giocatore del Barcellona Gerard Piquè ed approvato ad agosto dalla Federazione internazionale. L’Italia ha già conosciuto l’avversaria del primo ed unico turno di qualificazione e sarà l’India. Gli azzurri di Corrado Barazzutti giocheranno in ...

Ryder - che festa a Parigi. McIlroy beve dalla coppa - Bjorn ci va a dormire. I Moliwood nuova coppia di fatto del golf : Che la festa abbia inizio, perchè non succede tutti i giorni di vincere un trofeo così prestigioso. E allora, per i golfisti dell'Europa è... esplosa la festa: Rory McIlroy, Justin Rose e tutta la ...

Ciclocross - Coppa del Mondo 2018-2019 : a Waterloo inizia la nuova stagione. Si rinnova il duello tra van der Poel e van Aert - Eva Lechner e Alice Maria Arzuffi le carte azzurre : Domenica 23 settembre prende il via la stagione 2018-2019 della Coppa del Mondo di Ciclocross. Ad aprire i battenti della nuova edizione il circuito di Waterloo (Stati Uniti), dove l’anno scorso Mathieu van der Poel ha confermato la propria leadership. Nella tappa nordamericana si disputeranno le gare élite maschile e femminile, oltre alla prova Under23 donne, tutte a partire dal primo pomeriggio (in Italia sarà sera). Dopo aver sfiorato il ...

Agnelli : "Tra 3 anni via ad una nuova Coppa europea" : Dal 2021 una terza competizione europea affiancherà Champions ed Europa League. La notizia, nell'aria da qualche tempo, è stata confermata dal presidente dell'Eca , l'associazione dei club europei, ...

Uefa - la terza competizione : una nuova Coppa per club : Una nuova coppa per i club calcistici europei che si affiancherà a Champions League ed Europa League. L’ipotesi anticipata a fine agosto dalla Bild si è trasformata in realtà dopo l’annuncio di Andrea Agnelli, presidente della Juventus ma in questo caso numero uno della European club Association (l’Associazione dei club europei), che ha confermato l’avvio di una nuova competizione continentale a partire dalla stagione 2021-2022. “Previa ...

UEFA - dal 2021 arriva una nuova Coppa : Andrea Agnelli dà l’annuncio : L’UEFA si appresta a presentare una nuova coppa per club che affiancherà Champions ed Europa League dal 2021 “In attesa dell’approvazione dell’esecutivo UEFA, abbiamo dato il via libera per introdurre una terza competizione, portando a 96 il numero complessivo di partecipanti, a partire dalla stagione 2021/22“. Il presidente dalla ECA (The European Club Association) Andrea Agnelli, ha annunciato l’arrivo ...

Chi sono i tennisti più arrabbiati contro la nuova Coppa Davis. Sarà boicottaggio? : ... magari in un clamoroso boicottaggio come quello di Wimbledon 1973, quando, per solidarietà con Niki Pilic, sospeso dalla sua federazione,, 81 dei primi del mondo saltarono i Championships. Altri ...

Chi sono i tennisti più arrabbiati contro la nuova Coppa Davis. Sarà boicottaggio? : I primi no sono arrivati all’alba della catastrofe, e sono arrivati dai campioni nobili Manolo Santana e John Newcombe, poi ci sono stati gli altri, da Yannick Noah e Leyton Hewitt “il selvaggio” e Jim Courier, ex gladiatori oggi capitani di Coppa Davis. Ma nell’assemblea mondiale di Disneyworld il 16 agosto ad Orlando il voto dell’Australia tutta non è servita, unica delle quattro nazioni sede degli Slam ...

Ecco arrivare la terza competizione europea per club : pronta la nuova “Coppa delle Coppe” [INFO e DETTAGLI] : Indiscrezione clamorosa del giornale tedesco Bild: Ecco arrivare la terza competizione europea per club che affiancherà Champions League ed Europa League. Il nuovo torneo inizierà dal 2021 e vedrà la partecipazione di 32 squadre. La Champions continuerà a essere giocata con 32 club mentre l’Europa League passerà da 48 a 32 società. Alle 16 escluse da quest’ultimo torneo si andranno ad aggiungere altre 16 per andare a formare la terza ...

Ceferin nuova deadline Var - Supercoppa'19 : ANSA-AP, - MONTERCARLO, 31 AGO - L'Uefa prevede di iniziare a utilizzare la Var per la prima volta in occasione della Supercoppa del prossimo anno. Il match si giocherà a Istanbul il 14 agosto 2019 ...

Roger Federer critico sulla nuova Coppa Davis : 'Non deve essere Piquè Cup' : Ogni sport ha le proprie caratteristiche e la sua storia, personalmente il tennis mi piace così com'è. Sono appassionato di questo sport fin da quando ero bambino, seguo tutti i tornei, conosco le ...