huffingtonpost

: Ieri #JamalKashoggi avrebbe dovuto sposarsi. Era andato al consolato a chiedere il nulla-osta per il matrimonio, ma… - amnestyitalia : Ieri #JamalKashoggi avrebbe dovuto sposarsi. Era andato al consolato a chiedere il nulla-osta per il matrimonio, ma… - thewaterflea : RT @HuffPostItalia: La morte di Khashoggi è una macchia su Riad. Molte imprese disertano la 'Davos del deserto' - ricdil1 : RT @HuffPostItalia: La morte di Khashoggi è una macchia su Riad. Molte imprese disertano la 'Davos del deserto' -

(Di venerdì 12 ottobre 2018) La "pistola fumante" è di quelle che colpiscono al cuore. E svelano una verità scomoda per i regnanti sauditi. Una probabile svolta sul caso di Jamal, 59 anni, reporter saudita in autoesilio in Turchia e collaboratore del Washington Post, scomparso il 2 ottobre dopo essere entrato nel consolato saudita di Istanbul. Il Governo turco ha fatto sapere a funzionari statunitensi di essere in possesso di registrazioni audio e video che provano che il reporter è stato ucciso all'interno dello stesso consolato saudita, circostanza negata da. Unasull'Arabia Saudita che porta i primi effetti, con un'ondata di defezioni alla "del deserto".Secondo il Washington Post, che cita funzionari americani e turchi, registrazioni audio fornirebbero la prova della responsabilità di una squadra saudita nelladel giornalista, con particolari ...