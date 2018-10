La misura del M5S è un tradimento del reddito di cittadinanza

Medicina : ecco OMRON RS7 Intelli IT - il primo monitor per la misurazione automatica della pressione sanguigna : Secondo la Società Internazionale dell’Ipertensione, un elevato livello della pressione sanguigna causa, ogni anno, oltre 10 milioni di decessi[1] e rappresenta il più rilevante fattore di rischio singolo di mortalità al mondo[2]. Questo scenario è senza dubbio amplificato nel caso di persone obese, in quanto l’obesità è una delle maggiori cause dell’ipertensione (tra il 65% e il 75% dei casi di ipertensione in generale)[3]. Secondo uno studio ...

Arriva lo scontrino elettronico : la misura nella bozza del decreto fiscale collegato alla manovra : Stop anche all'aumento delle accise della benzina prevista a partire dal gennaio 2019 da un decreto approvato nel giugno di due anni fa per finanziare lo sconto 'Acè, Aiuto alla Crescita Economia, ...

Arriva lo scontrino elettronico : la misura nella bozza del decreto fiscale collegato alla manovra : Stop anche all'aumento delle accise della benzina prevista a partire dal gennaio 2019 da un decreto approvato nel giugno di due anni fa per finanziare lo sconto 'Acè, Aiuto alla Crescita Economia, ...

Padovafiere : al via da domani 'Casa su misura' - salone dell'abitare (2) : (AdnKronos) - L’altra macro sezione di Casa su misura riguarda l’Edilizia: 3 i padiglioni dedicati ai prodotti e alle soluzioni per i lavori edili e per il restauro, con componentistica, pavimentazioni, rivestimenti, infissi, sistemi di isolamento, impianti di climatizzazione, scale interne ed ester

Padovafiere : al via da domani 'Casa su misura' - salone dell'abitare : Padova, 5 ott. (AdnKronos) - Sabato 6 ottobre alle 10 in Fiera a Padova apre la 27^ edizione di Casa su misura – salone dell’abitare, che durerà fino a domenica 14. Con 6 padiglioni e 400 aziende in gran parte trivenete, è la più grande esposizione di arredamento e articoli per l’edilizia presente n

Bonino : “Le modalità del reddito di cittadinanza sfiorano il ridicolo - misura deludente” : In questi giorni stanno tenendo banco soprattutto due questioni politiche: l'arresto del sindaco di Riace, Mimmo Lucano, e l'approvazione del Def propedeutica alla discussione sulla legge di bilancio in Parlamento. Per discutere e commentare questi "argomenti caldi" che tanto stanno animando il dibattito pubblico, Fanpage.it ha contattato la senatrice di +Europa, Emma Bonino.Continua a leggere

Saipem al Salone della CSR con modelli quantitativi per misurare il "valore condiviso" : Sostenibilità, termine dai diversi significati utilizzato nel mondo produttivo, e non solo, per mettere in luce quegli aspetti che di fatto riguardano la vita di tutti i cittadini

I satelliti misurano l'aumento nella crescita del livello dei mari : ...Natura Ecologia Animali TECNOLOGIA Digital life Tecno-prodotti Innovazione Motori Architettura CULTURA Arte Mistero Storia Curiosità COMPORTAMENTO Psicologia Scuola e Università Sessualità Economia ...

Ricerca - CNR : giusta terapia al giusto paziente - organi-modello in 3D per test innovativi e su misura : Sono organi-modello specifici del paziente, in vitro, realizzati con bio-stampa tridimensionale (3D Bio-printing), in grado di sperimentare terapie innovative e su misura, senza ricorrere a test farmacologici sugli animali o a indagini invasive su pazienti affetti da mutazioni genetiche. A metterli a punto un team di Ricercatori dell’Istituto di biologia cellulare e neurobiologia del Consiglio nazionale delle ricerche (Cnr-Ibcn), Campus ...

Il coraggio di essere felici è la "misura eroica" delle nostre vite : Dopo La lingua geniale, diventato un caso editoriale tradotto in ben 17 paesi, la scrittrice Andrea Marcolongo ritorna sulla scena letteraria italiana con un nuovo libro intitolato La misura eroica (Mondadori), un vero e proprio prontuario dal quale trarre ispirazione.Nel libro si fa riferimento a Le Argonautiche, il mito greco in cui Apollonio Rodio narra di 50 eroi che, guidati dall'impavido Giasone, intrapresero un viaggio a bordo della nave ...

Reddito di cittadinanza - cos'è la misura bandiera del M5s - : Cavallo di battaglia del Movimento, soprattutto in vista della legge di Bilancio 2019 , costerebbe circa 10 miliardi di euro. A chi vive in povertà assoluta andrebbero 780 euro al mese. Dibattito ...

Esperti cinesi - l'approfondimento della riforma e apertura è la misura fondamentale per affrontare le divergenze commerciali sino-americane : Il primo ambasciatore cinese all'OMC ed ex viceministro per la cooperazione dell'economia e del commercio all'estero, Sun Zhenyu, ha affermato che il punto del porre enfasi sul sistema dell'OMC é ...

Pensioni : Quota 100 - spunta l'ipotesi sulla limitazione della misura alle categorie deboli : Resta ancora una parentesi aperta quella dedicata al tema delle Pensioni ed in particolare alla famigerata Quota 100; una misura non proprio semplice da attuare, vista la particolarita' e i costi che le casse dell'Istituto Nazionale di Previdenza Sociale sarebbero costrette a sostenere. In vista della riapertura del cantiere sulla nuova Legge di Bilancio 2019, infatti, il Governo giallo-verde [VIDEO]sta studiando diverse ipotesi riguardanti ...

Come scendono gli assegni con quota 100 e col calcolo contributivo della misura : quota 100 a 62 anni di eta' gia' nel 2019, questa ormai sembra l’ipotesi più probabile relativa alla misura previdenziale in cantiere da parte del governo Conte. Si tratta ancora di una ipotesi, però le parole che Salvini ha detto durante la sua apparizione alla trasmissione “Di Martedì” sul canale televisivo LA7, sembrano confermare l’indirizzo del governo in materia previdenziale. Nel 2019 potrebbe davvero nascere la misura che consente la ...