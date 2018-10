La Marchesa Del Secco “vomita” | GF Vip Video | Elia fa una battuta e Ivan Cattaneo

Marchesa Daniela Del Secco Aragona/ Parla del censo : “So chi sono - posso dimostrarlo” (Grande Fratello Vip) : Marchesa Daniela Del Secco D’Aragona, Eleonora Giorgi è la "nemica" all'interno della casa ma con Maurizio Battista è esplosa una vera e propria amicizia. (Grande Fratello Vip 2018)(Pubblicato il Tue, 09 Oct 2018 00:31:00 GMT)

Lory Del Santo criticata dalla Marchesa D’Aragona per un gesto : Lory Del Santo troppo vicina ai ragazzi del GF Vip, parla Daniela Del Secco I primi scontri tra leader all’interno del Grande Fratello Vip 3 iniziano ad infuocare le dinamiche del reality. In queste ore anche Lory Del Santo è stata criticata. In particolare la Marchesa D’Aragona, Daniela Del Secco, avrebbe contestato il modo di fare della regista che, a sua detta, sarebbe troppo vicina ad Elia Fongaro. La Marchesa ha contestato la ...

CECILIA RODRIGUEZ - INCONTRO CON FRANCESCO MONTE?/ Il ritorno al Grande Fratello Vip : l'annuncio della Marchesa : CECILIA RODRIGUEZ è ancora al centro dei pensieri di FRANCESCO Monte, entrerà nella casa per un confronto? Ignazio Moser non ha dubbi: fra loro è tutto finito (Grande Fratello Vip 2018)(Pubblicato il Mon, 08 Oct 2018 09:45:00 GMT)

GF Vip : la Marchesa d’Aragona delusa si sfoga con Benedetta Mazza : La Marchesa d’Aragona si confida con la Mazza al Grande Fratello Vip Ormai sono passate quasi 3 settimane dall’inizio della terza edizione del GF Vip. E la concorrente che più si è fatta notare è stata senza ombra di dubbio la Marchesa d’Aragona. Proprio quest’ultima, giusto stamattina, si è confidata con Benedetta Mazza, non nascondendo tutta la sua frustrazione per via degli atteggiamenti tenuti da alcuni inquilini ...

Grande Fratello Vip : Daniela Del Secco non è una vera Marchesa : GF Vip: Daniela del Secco D’Aragona non ha alcun titolo di Marchesa Daniela Del Secco D’Aragona non è Marchesa. La concorrente dell’attuale edizione del Grande Fratello Vip non avrebbe alcun titolo nobiliare. Amata per le sue lezioni di bon ton e per il suo “Adorato” tanto pronunciato nella Casa più spiata d’Italia, i dubbi sulla veridicità del suo titolo da Marchesa esistono da anni. La vera famiglia ...

Daniela del Secco d'Aragona non è Marchesa? / "Non ha titoli nobiliari ma un passato da venditrice di creme" : Daniela del Secco d'Aragona non è Marchesa? A Pomeriggio 5 si affronta la questione, visto che; "Non ha titoli nobiliari ma un passato da venditrice di creme"(Pubblicato il Fri, 05 Oct 2018 18:05:00 GMT)

Grande Fratello Vip 2018/ Lory Del Santo replica alle critiche - attacco dall'esterno per la Marchesa : Grande Fratello Vip 2018, anticipazioni: Lory Del Santo, dopo l'ingresso, si difende dalle critiche. attacco dall'esterno per la Marchesa del Secco d'Aragona(Pubblicato il Wed, 03 Oct 2018 04:05:00 GMT)

Ilary Blasi insinua il dubbio : la Marchesa è gelosa della Giorgi? : La Marchesa D’Aragona è gelosa di Eleonora Giorgi? Il dubbio di Ilary Blasi Ilary Blasi è una delle conduttrici più amate dai telespettatori. Non è difficile capirne il motivo, visto che è sempre sul pezzo. Pronta a notare ogni minimo particolare. Come, ad esempio, è successo durante il corso di questa serata al Grande Fratello Vip. La bella conduttrice romana ha mostrato al pubblico alcune clip dove è possibile vedere la Marchesa ...

Chi è Duca George - il cane della Marchesa D'Aragona/ Foto - in ostaggio il peluche (Grande Fratello Vip 2018) : Duca George è il nome del maltese della Marchesa D'Aragona. La concorrente del Grande Fratello Vip sta vivendo lontana dai suoi cani e ha portato nella Casa un peluche di Duca George(Pubblicato il Mon, 01 Oct 2018 22:39:00 GMT)

Ludovica Leuzzi Del Secco D'Aragona/ Chi è la figlia della Marchesa? (Grande Fratello Vip) : Ludovica Leuzzi Del Secco D'Aragona è la figlia della Marchesa del Grande Fratello Vip 2018. Oltre a gestire i suoi social, è colei che ha risposto ai tanti messaggi che...(Pubblicato il Mon, 01 Oct 2018 19:48:00 GMT)