La manovra potrebbe interrompere la luna di miele tra governo e Paese

Mattarella preoccupato per la manovra - potrebbe lasciare il suo incarico prima del previsto : Sergio Mattarella, il retroscena di Dagospia dopo l’incontro con Mario Draghi Sergio Mattarella potrebbe abbandonare la nave che affonda, a rivelarlo è il quotidiano ItaliaOggi. Dopo le travagliate decisioni del governo gialloverde, che hanno aumentato il deficit e messo (più di quanto già non lo fosse) l’Europa contro il Paese, ci troviamo di fronte a un nuovo paradigma politico. Le figure che dovevano proteggere la finanza ...

manovra - così le tasse potrebbero aumentare nonostante la flat tax : La prima Manovra gialloverde, nella partita del dare e avere dal Fisco, almeno nel 2019 rischia di presentare per una parte dei contribuenti un conto salato. Il dubbio è che l’avvio della flat tax per le partite Iva e la mini-Ires possano non bilanciare in termini di diminuzione della pressione fiscale l’addio all’Ace e all’Iri. E sul piatto ci sono anche modifiche di regimi agevolativi...

La manovra «no-global» vista da Diego Fusaro : «Potrebbe farci uscire dall’Ue» : Diego FusaroDiego FusaroDiego FusaroDiego FusaroDiego FusaroDiego FusaroDiego FusaroLe piace questa manovra? «Rappresenta l’inizio di un ben augurante braccio di ferro contro gli armigeri del globalismo elitario». Tradotto dal «fusarismo»: gli piace. Diego Fusaro, pensatore di riferimento della galassia Lega-5Stelle, approva la misura finora più importante allo studio del nuovo Governo. 34 anni, coniatore di espressioni metricamente ...

[Il punto] La manovra in deficit di Lega e M5s potrebbe mettere a rischio la tenuta della democrazia in Italia : La storia insegna che i governi avventuristi in economia possono aprire la porta a regimi autoritari. La democrazia è un bene prezioso che troppo spesso viene dato per scontato. Il nocciolo della ...

Sergio Mattarella - come e perché potrebbe rispedire la manovra al mittente : Il richiamo di oggi con cui Sergio Mattarella ha ricordato come la Costituzione preveda il pareggio di bilancio potrebbe essere un campanello d'allarme non da poco per il governo gialloverde e la sua ...

manovra - la Lega si blinda con il Tesoro : lavoro in avanzamento sulle coperture. Il pacchetto si sgonfia - potrebbe bastare uno sforamento "light" del deficit : Una fonte leghista di primissimo livello lo definisce un lavoro "pragmatico", che poggia su un assunto molto gradito al Tesoro: "Lavoriamo - spiega - nella consapevolezza che ci sono dei costi e che a questi costi devono corrispondere delle coperture". Non è un caso che il verbo sia declinato al plurale. A quattro giorni dalla presentazione della Nota di aggiornamento al Def, cioè lo scheletro della Manovra, e con le forti ...